Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, Kayserispor karşılaşmasında da harika bir performans sergiledi. Milli futbolcunun gol hasreti ise bitmedi.
Beşiktaş, Kayserispor'u El Bilal Toure'nin 90+5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederken Orkun Kökçü de harika bir performans sergiledi:
Şut Pası: 6 İsabetli Pas: 93 Rakip Sahada Top Kazanma: 7 25 yaşındaki futbolcunun mücadelesi, tribünleri de mutlu etti. Ancak hala gol hasretini bitiremedi.
Orkun Kökçü bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 15 lig karşılaşmasına çıktı. Sahada toplam 1.249 dakika kaldı. 4 asisti var. Fakat henüz rakip fileleri havalandıramadı. Orkun'un gol hasreti sadece Süper Lig'de yaşanmadı... Avrupa'da çıkılan mücadelelerde de aynı sorun devam etti.
Beşiktaş'ın kazanacağı ilk penaltıda topun başına Orkun Kökçü'nün geçmesi bekleniyor. Milli futbolcunun 1 gol bulması durumunda devamının da geleceği düşünülüyor. Orkun, Kayserispor sınavının ardından, "Artık o gol gelsin... Geçmişe baktığımda o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum" demişti.
