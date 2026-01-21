  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, Kayserispor karşılaşmasında da harika bir performans sergiledi. Milli futbolcunun gol hasreti ise bitmedi.

#1
Foto - Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?

Beşiktaş, Kayserispor'u El Bilal Toure'nin 90+5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederken Orkun Kökçü de harika bir performans sergiledi:

#2
Foto - Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?

Şut Pası: 6 İsabetli Pas: 93 Rakip Sahada Top Kazanma: 7 25 yaşındaki futbolcunun mücadelesi, tribünleri de mutlu etti. Ancak hala gol hasretini bitiremedi.

#3
Foto - Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?

Orkun Kökçü bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 15 lig karşılaşmasına çıktı. Sahada toplam 1.249 dakika kaldı. 4 asisti var. Fakat henüz rakip fileleri havalandıramadı. Orkun'un gol hasreti sadece Süper Lig'de yaşanmadı... Avrupa'da çıkılan mücadelelerde de aynı sorun devam etti.

#4
Foto - Taraftar çileden çıktı! Orkun Kökçü'nün hasreti ne zaman bitecek?

Beşiktaş'ın kazanacağı ilk penaltıda topun başına Orkun Kökçü'nün geçmesi bekleniyor. Milli futbolcunun 1 gol bulması durumunda devamının da geleceği düşünülüyor. Orkun, Kayserispor sınavının ardından, "Artık o gol gelsin... Geçmişe baktığımda o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum" demişti.

