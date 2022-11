ESKİ KİMLİKLE İŞLEM YAPILIYOR MU? Doğrulama için mutlaka yeni nesil çipli kimlik kartına sahip olunması gerektiğini, bu tür kimlik kartlarının EKDS cihazlarına takılıp kullanıldığına dikkat çeken GAPAS Başkanı Özcan, “O nedenle, tapuda işi olan vatandaşlarımızın, kendi işlem güvenlikleri açısından, bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarını edinmeleri gerekir. Eski kimlik kartları da halen kullanıma devam ediliyor ama artık her şeyin elektronik ortama taşındığı, işlemlere hız verildiği noktada, eski kimlik kartlarından bir an önce kurtulmak gerekir.” dedi.