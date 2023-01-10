  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Emlak Rehberi
14
Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

2023-01-10 11:59:07
Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Takasbank tarafından geliştirilen, gayrimenkul alım ve satımında tarafları koruma altına alan ‘Tapu Takas Sistemi’ne şimdi e-Devlet üzerinden de giriş sağlanabilecek.

#1
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gayrimenkul alış ve satış işlemlerinin gerçekleştirildiği Tapu Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte çoklu kanal yapısına geçmiş olacak.

#2
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, e-Devlet entegrasyon süreci ile ilgili olarak “2022 yılına kadar Tapu Takas hizmetimiz internet sitesi ve mobil uygulamamız üzerinden ilerlerken 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren bu hizmete ulaşmak için, 62 milyona yakın kullanıcısı olan e-Devlet kapısı da eklenerek çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralanmıştır” dedi.

#3
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Sungurlu açıklamasına şöyle devam etti: “Bugün burada, Takasbank’ın Tapu Takas hizmetini e-Devlet bünyesinden ulaşılabilir hale getirerek, CDDO ve Türksat eliyle 62 milyona yakın kullanıcıya, 942 kurum üzerinden verilen 6.735 hizmete bir yenisini daha eklemiş olmamızın gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu hizmet Takasbank’ın e-Devlet’ten verdiği en kapsamlı hizmet olarak da bir başlangıç niteliği taşımaktadır.

#4
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle e-Devlet kapısından farklı hizmetlerimizin de verilebilmesi için entegrasyon çalışmalarımızın sürdüğünün müjdesini de vatandaşlarımıza duyurmak isteriz. Tüm süreç boyunca emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türksat A.Ş., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank çalışanlarına verdikleri değerli destekler için çok teşekkür ederiz.”

#5
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Yeni projeler üzerinde çalışılıyor Sungurlu, sistemin bütünleşik bir yapıda çalışması sayesinde alıcı ve satıcının Tapu Takas web sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet olmak üzere üç farklı kanaldan dilediği alternatif üzerinden işlem başlatabileceğine değinerek, işlem durumunun istenilen kanaldan takip edilebileceğine dikkat çekti. Sungurlu gelecek döneme ilişkin halen sürmekte olan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sungurlu, “Ayrıca önümüzdeki dönemde gayrimenkul alım satımına aracılık eden kurumsal firmalar ile çeşitli anlaşmalara gidilerek ilgili firmaların müşterilerinin Tapu Takas sistemi üzerinden alım satım bedelinin ödenmesi için gerekli entegrasyon ve sistemsel geliştirmeler üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

#6
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Tapu Takas, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Takasbank tarafından geliştirilerek 17 Nisan 2015 tarihinde devreye alınırken sistem üzerinde oluşan 1 yıllık hacim bugün “milyar” TL mertebelerine yaklaştı. 2022 yılında 106 adet işlemde toplamda 949 milyon TL’lik alım-satım işlemi sistem üzerinden gerçekleştirildi. Sistemde gerçekleşen en yüksek tutarlı işlem ise 2022 yılında gerçekleşen 493.989.150TL tutarlı işlem oldu. Gayrimenkul alışverişinin de yoğun olduğu, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde aktif olarak kullanılan sistem üzerinden Türkiye genelinde 36 ilde işleme aracılık edildi.

#7
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Dakikalar içinde transfer gerçekleşiyor Takasbank tarafından geliştirilen, gayrimenkul alım ve satımında tarafları korumaya alan “Tapu Takas Sistemi” ile gayrimenkulün mülkiyet hakkının ve alım satım bedelinin karşılığı olan nakit, aynı anda el değiştiriyor. Böylece paranın sahte çıkması, çalınması veya satıcının “parayı aldıktan sonra” satıştan vazgeçmesi gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Tapu Müdürlüklerinde tescil işlemi gerçekleşmediği sürece tarafların iptal başlatması ve onayı ile iptal de gerçekleştirilebiliyor.

#8
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Satış bedeli Tapu Müdürlüğünce tescil işlemi tamamlandıktan sonra dakikalar içinde satıcının hesabına otomatik olarak aktarılıyor. Ancak tapuda işlem saat 17.15 sonrası gerçekleştirildiğinde, satış bedeli 1 sonraki işgünü satıcının hesabına geçiriliyor. Bu arada satış bedeli ile tapuda yapılan satış tutarı sistemsel olarak karşılaştırılmıyor. Satış bedelinin bir kısmının vadeli ya da farklı metotlarla (menkul, taşıt vb karşılığı gibi) ödenmiş olması ihtimaline dayanarak, TapuTakas için tarafların anlaştığı kadar kısmı sistem üzerinden gönderilebilmektedir. Vekaletli işlemlerde de para transferi satıcının hesabına yapılıyor Vekalet ile Tapu Müdürlüğünde işlem gerçekleştirilse dahi Tapu Takas’ta sisteme satıcıya ait hesap tanımlaması zorunlu.

#9
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Çünkü tapu işlemi vekil tarafından yapılsa da satış bedeli sadece satıcı hesabına gönderiliyor. Alıcı ve satıcının anlaşmasından sonra Tapu Dairesi’nden alınan e-Ödeme makbuz numarası ile www.turkiye.gov.tr, www.taputakas.com.tr adresinden veya Tapu Takas mobil uygulamasından sisteme giriliyor. Alıcı ve Satıcı e-Ödeme makbuz numarası ile birlikte gerekli bilgileri sisteme giriyor. Kimlik bilgileri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanıyor. Alıcı ve satıcı tarafından girilen bilgilerin eşleşmesinin ardından alıcı tarafından gönderilen satış bedeli Takasbank nezdinde açılmış olan özel bir hesapta bloke ediliyor ve bu andan itibaren hem alıcı hem de satıcı için alışveriş süreci, taraflara iletilen bilgilendirme amaçlı kısa mesajlar ya da e-postalar ile güvence altına alınmış oluyor.

#10
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Tapuda imza aşamaları tamamlandıktan sonra satışın tescil edildiğine dair Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden alınan bilgi ile birlikte, satış bedeli otomatik olarak satıcının sisteme kaydettiği kendi adına tanımlı banka hesabına Takasbank tarafından gönderiliyor. İşlemlerin her aşamasında alıcı ve satıcı, cep telefonları üzerinden kısa mesaj veya e-posta ile bilgilendiriliyor. Herhangi bir nedenle gerçekleşmeyen satışlarda Tapu Takas sistemi tarafından bloke edilen tutar alıcıya tekrar iade ediliyor.

#11
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Tapu Takas’ın alıcı ve satıcı taraflara sağladığı avantajlar -Gayrimenkul mülkiyet hakkı ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi,arafların güven problemine çözüm sunulması, -Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması, -Sahte para riskinin bulunmaması, Düşük maliyetli, hızlı transfer ve güvenli işlem kolaylığı

#12
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

-Tapu Takas’ın işleyiş esasları Tapu Takas, Türkiye’de yerleşik bir bankada hesabı bulunan gerçek, tüzel ve VKN veya yabancı kimlik numarası bulunan yabancı kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Sistemde çoklu alıcı ve çoklu satıcı seçeneği ile işlemlerin yapılması mümkündür. -Alıcı ve satıcı tarafların Bankamızda herhangi bir hesap açmasına gerek bulunmamaktadır.

#13
Foto - Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

-Sistemde gerçekleşen işlemler tamamen online olarak gerçekleştirilmekte ve her adımında alıcı ve satıcı taraflara SMS ve varsa e-posta yoluyla bildirimler yapılmaktadır. -Taraflar ayrıca ‘Sorgulama’ fonksiyonu sayesinde işlemin durumunu https://www.taputakas.com.tr/ ve https://www.turkiye.gov.tr internet sitelerinden, Android ya da İOS tabanlı mobil uygulamalar üzerinden takip edebilmektedir. -İşlemler sadece Türk Lirası üzerinden gerçekleşebilmekte ve diğer döviz cinslerinden yapılacak işlemleri kapsamamaktadır.

Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!
Spor

Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!

Lionel Messi, PSG'nin sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al Hilal kulübü, yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosun..
O ilimizde petrol fışkırıyor! Su ararken buldu bir anda alev aldı
Yaşam

O ilimizde petrol fışkırıyor! Su ararken buldu bir anda alev aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz yıl petrolün bulunduğu bölgeden sevindiren bir haber daha geldi. Bir çiftçi kuyusundan çıkardığı siy..
Altını doları olanlar! Uzman isim duyurdu... Gram altın tahmini: Altın fiyatları gaza basabilir, buhar olup uçacak!
Ekonomi

Altını doları olanlar! Uzman isim duyurdu... Gram altın tahmini: Altın fiyatları gaza basabilir, buhar olup uçacak!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün d..
Komutanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış tutması CHP'yi rahatsız etti
Siyaset

Komutanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış tutması CHP'yi rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğ..
Halk TV'de şeriat propagandası!
Medya

Halk TV'de şeriat propagandası!

Halk TV ekranında Şirin Payzın'a konuşan eski AK Partili İdris Şahin, şeriat propagandası yaptı. Şeriatı anlatan Şahin'in Payzın'ın hayran h..
Sıfır araç fiyatları: En uygun, ucuza araç! 2023 Sıfır otomobil fiyatları
Otomotiv

Sıfır araç fiyatları: En uygun, ucuza araç! 2023 Sıfır otomobil fiyatları

2023 sıfır araç fiyatları ne olacak araç sahipleri merak ediyor. Araç almayı 2023’e bırakanlar için 2023 yılında her markanın sıfır araç fiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23