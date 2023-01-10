Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Çünkü tapu işlemi vekil tarafından yapılsa da satış bedeli sadece satıcı hesabına gönderiliyor. Alıcı ve satıcının anlaşmasından sonra Tapu Dairesi’nden alınan e-Ödeme makbuz numarası ile www.turkiye.gov.tr, www.taputakas.com.tr adresinden veya Tapu Takas mobil uygulamasından sisteme giriliyor. Alıcı ve Satıcı e-Ödeme makbuz numarası ile birlikte gerekli bilgileri sisteme giriyor. Kimlik bilgileri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanıyor. Alıcı ve satıcı tarafından girilen bilgilerin eşleşmesinin ardından alıcı tarafından gönderilen satış bedeli Takasbank nezdinde açılmış olan özel bir hesapta bloke ediliyor ve bu andan itibaren hem alıcı hem de satıcı için alışveriş süreci, taraflara iletilen bilgilendirme amaçlı kısa mesajlar ya da e-postalar ile güvence altına alınmış oluyor.