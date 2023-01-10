Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Tapu Takas, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Takasbank tarafından geliştirilerek 17 Nisan 2015 tarihinde devreye alınırken sistem üzerinde oluşan 1 yıllık hacim bugün “milyar” TL mertebelerine yaklaştı. 2022 yılında 106 adet işlemde toplamda 949 milyon TL’lik alım-satım işlemi sistem üzerinden gerçekleştirildi. Sistemde gerçekleşen en yüksek tutarlı işlem ise 2022 yılında gerçekleşen 493.989.150TL tutarlı işlem oldu. Gayrimenkul alışverişinin de yoğun olduğu, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde aktif olarak kullanılan sistem üzerinden Türkiye genelinde 36 ilde işleme aracılık edildi.