Kadın - Aile
7
Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Selma Savcı
Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Kalp sağlığı için ilk olarak tansiyondan korunmak gerekiyor. Kalp ve tansiyon sağlığı için zekâ gelişimi için öne çıkan gıdayı sofranıza dahil edebilirsiniz. Öyle bir besin var ki adeta tansiyon için. Tansiyon ve kalp sağlığı için bu besini ister yoğurtla ister kefirle tüketebilirsiniz. Antioksidan deposu bu besin kalbi tüy gibi hafifletiyor, tansiyonu 12.8'e sabitliyor. Peki, tansiyon için altın değerinde bu besin ne? İşte kalbi tüy gibi hafifleten o besin…

Foto - Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Kalp sağlığı için ilk olarak tansiyondan korunmak gerekiyor. Kalp ve tansiyon sağlığı için ise bazı doğal besinleri sofranıza dahil edebilirsiniz. Öyle bir besin var ki adeta tansiyon için. Tansiyon ve kalp sağlığı için olan besini ister yoğurtla ister kefirle tüketebilirsiniz. Antioksidan deposu bu besin kalbi tüy gibi hafifletiyor, tansiyonu 12.8'e sabitliyor. Peki, tansiyon için altın değerinde bu besin ne? İşte kalbi tüy gibi hafifleten o besin…

Foto - Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Tansiyonunuzu kontrol altına almak ve kalp sağlığınızı desteklemek için doğal yollar arıyorsanız, avokado size sağlıklı bir seçenek sunuyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan avokadoyu, yoğurt ya da kefirle birleştiğinde kalbinizi tüy gibi hafifletiyor.

Foto - Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Avokadonun sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Tansiyonu düşürmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için altın değerindeki bu besini düzenli olarak tüketmek, kalp-damar sağlığınızı iyileştirebilir.

Foto - Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Avokado, içerdiği yüksek potasyum, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur. Potasyum, vücuttaki sodyum dengesini sağlar ve bu sayede kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, avokadoyun içerdiği tekli doymamış yağlar kalp sağlığını iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır. öte yandan Zeka Geliştiren Meyve Avakado! Avokado, beyin yönünden yoğun bir meyvedir. Kan akışına yardımcı, kan basıncını ve kolesterolü düşüren mono-doymamış yağ içerir. Bu harika yiyecek ayrıca, omega 3 yağ asitleri ve E vitamini açısından büyük bir kaynaktır. Salatanıza birkaç dilim avokado ekleyin ve beyninizi güçlendirin!

Foto - Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Avokadoyu yoğurt ya da kefirle tüketmek, sağlığınız için güçlü bir kombinasyon oluşturur. Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengin olup sindirim sistemini düzenler ve bağışıklığı güçlendirir. Bu besinlerle birleşen avokado, tansiyonunuzu dengelemekte ve kalbinizi rahatlatmakta büyük rol oynar.

Foto - Tansiyon için süper besin: İster yoğurtla ister kefirle tüketin! Kalbi tüy gibi hafifletiyor! Bunu yiyen daha zeki oluyor

Avokadoyu, yoğurt veya kefirle karıştırarak sabah kahvaltılarında ya da öğle atıştırmalıklarında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca avokadoyu salatalarda, smoothielerde veya tostlarınızda kullanarak da kalp dostu beslenmenize katkı sağlayabilirsiniz. Son değerlendirmelere göre avokado, içerdiği zengin besin değerleri sayesinde anne karnındaki bebeğin zekâ gelişimi için öne çıkan gıdalardan.

