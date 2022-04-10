Tandır ketesi sahur sofralarını süslüyor

"Köylerimizde yöresel olarak üretilen kete, burada şehir merkezinde de üretiliyor. Aynı lezzet, değişen bir şey yok. Köylerimizde eskiden annelerimiz, ninelerimiz nasıl yapıyorsa burada da aynı şekilde yapılıyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle ramazan olduğu için biz her gün tandır ketesi ve diğer unlu mamullerden alıyoruz."