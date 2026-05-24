Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi

Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sezonun bitmesiyle uluslararası arenada 'sözleşmesiz teknik direktör' konumuna düşen Okan Buruk için Suudi Arabistan'da yer yerinden oynuyor. Al-Ittihad’ın ardından şimdi de Al-Nassr, başarılı hocayı çılgın projenin başına getirmek için harekete geçti. Jorge Jesus’u geri döndürememesi halinde rotayı tamamen Galatasaray'ın şampiyon teknik direktörüne kıracak olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) en büyük destek ise kulübün süper starı Cristiano Ronaldo’dan geldi.

Galatasaray’da üst üste kazandığı şampiyonluklarla adını tarihe altın harflerle yazdıran Okan Buruk için transfer piyasası alev aldı. Başarılı teknik adamın sözleşme tarihlerindeki o ince detay, uluslararası menajerleri heveslendirdi.

Okan Buruk, 2022 yılında Galatasaray’da göreve geldiğinde sözleşme başlangıç tarihi 23 Haziran olarak kayıtlara geçmişti. 2024 yılındaki imzasında ise bu tarih 7 Haziran’a çekildi. Deneyimli hocanın mukavelesi resmi olarak Haziran sonunda bitiyor. Ancak Süper Lig’de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Buruk, şu anda uluslararası arenada "sözleşmesiz teknik direktör" statüsünde boşa çıkmış olarak dikkat çekiyor. Bu durumu fırsat bilen yabancı menajerler de başarılı çalıştırıcının kapısını aşındırıyor.

Bir süredir Suudi Arabistan devi Al-Ittihad’ın gündeminde yer alan Okan Buruk için şimdi de çok daha büyük bir iddia ortaya atıldı: Al-Nassr! Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) destekli kulüp, yeni sezon için çılgın bir plan peşinde... İddialara göre Al-Nassr, öncelikli hedefi olan Jorge Jesus’u ikna edemezse, kısa listesindeki en güçlü aday olarak Buruk’u belirledi.

Suudi Arabistan futbolunu yöneten PIF (Kamu Yatırım Fonu) yetkililerinin önüne, Okan Buruk ismi "ideal ve uzun vadeli proje teknik direktörü" olarak geldi. Buruk’u bu listede zirveye taşıyan en büyük referans ise Türkiye Ligi'nde Jorge Jesus’a karşı kurduğu mutlak üstünlük ve onu adeta "yerle bir etmesi" oldu.

Transfer iddiasının en çarpıcı kısmı ise takımın yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli dünya starının, Okan Buruk ismine sıcak baktığı iddialar arasında.

Ronaldo’nun, Buruk’u hem vatandaşı Jorge Jesus’u hem de eski hocası Jose Mourinho’yu deviren teknik adam olarak yakından tanıdığı ve bu başarıya büyük saygı duyduğu iddia edildi.

