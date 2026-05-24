Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi
Sezonun bitmesiyle uluslararası arenada 'sözleşmesiz teknik direktör' konumuna düşen Okan Buruk için Suudi Arabistan'da yer yerinden oynuyor. Al-Ittihad’ın ardından şimdi de Al-Nassr, başarılı hocayı çılgın projenin başına getirmek için harekete geçti. Jorge Jesus’u geri döndürememesi halinde rotayı tamamen Galatasaray'ın şampiyon teknik direktörüne kıracak olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) en büyük destek ise kulübün süper starı Cristiano Ronaldo’dan geldi.