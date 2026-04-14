  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sürücüler çok kızacak: Araçlardaki o uygulama ücretli oluyor! Orada petrol ve gaz keşfi yakın! Türkiye'nin Arap ülkesine 1,5 milyon varillik teklifini duyurdu İran-ABD görüşmesinden sonuç çıkmamıştı! “Perşembe” iddiası ortaya atıldı Bahar geldi derken kar bastırdı: 10 il beyaza büründü! Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi! Görenler şaşırıp kaldı! Trabzon sahilinde dikkat çeken manzara Rusya flaş gelişmeyi duyurdu: 4 Türk devi peş peşe kapatıyor, çekilme kararı aldılar
Otomotiv
12
Yeniakit Publisher
Sürücüler çok kızacak: Araçlardaki o uygulama ücretli oluyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sürücüler çok kızacak: Araçlardaki o uygulama ücretli oluyor!

Teknolojinin getirdiği yenilikler maliyetlerinde yükselmesine neden olurken, otomobil firmaları buna bazı uygulamalara abonelik sistemi getirerek çare bulmaya çalışıyor.

#1
ARAÇ SAHİPLİĞİ ANLAYIŞI KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektörünü de dönüştürüyor. Araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başladı.

#2
Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak zorunda kalıyor. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik bu sisteme dahil ediliyor. Böylece araç sahipliği anlayışı köklü bir değişim yaşıyor.

#3
DONANIMLARDA "KULLANDIKÇA ÖDE" ANLAYIŞI BAŞLADI Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğruyor. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini, "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı.

#4
Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akıma dönüştü.

#5
15 BİN DOLARLIK TEK SEFERLİK SATIŞ SEÇENEĞİ KALDIRILDI Sektörde öncü konumda bulunan Tesla, gelir modelini aylık abonelik üzerine kurmaya başladı. Şirket, Şubat ayında Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinin 15 bin dolarlık tek seferlik satış seçeneğini kaldırdı.

#6
Bunun yerine kullanıcılar, bu özelliğe erişmek için aylık 99 dolar ödeme yapmaya yönlendirildi.

#7
"ŞERİT TAKİP" ÖZELLİĞİ ABONELİK PAKETİNE DAHİL EDİLDİ Tesla, gelişmiş yazılım paketlerini satabilmek adına bazı standart özellikleri sınırlamaya başladı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle, standart hız sabitleyicide yer alan "şerit takip" özelliği kaldırılarak abonelik paketine dahil edildi.

#8
Bu değişiklik, markanın bazı modellerinin, Toyota Corolla gibi araçlara kıyasla daha düşük standart güvenlik donanımıyla sunulmasına neden oldu.

#9
SEKTÖR "KONFOR VE ÖZGÜRLÜK" DİYOR, KULLANICILAR TEPKİLİ Her ne kadar sektör temsilcileri bu sistemi "konfor ve özgürlük" olarak tanımlasa da kullanıcılar aynı görüşte değil.

#10
Öncelerinde aracı anahtarla "uzaktan çalıştırma" özelliğinin bile akıllı telefonlara ücretli bir şekilde yansıması tüketiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

#11
JD Power verilerine göre araç sahipleri, zaten yüksek bedeller ödedikleri otomobillerde sürekli ek ücretlerle karşılaşmaktan rahatsızlık duyuyor./ kaynak: İnternethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık
Gündem

Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı televizyon programında siyaset gündemine bomba gibi düşen bir skandalın perdesini araladı. CHP'..
ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı
Dünya

ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

İran hükümeti, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı savaş zararına ilişkin ilk mali hesaplamayı açıkladı. Tahran yönetimine göre savaşın ..
Petrol kaosu başladı! İstasyonlar kilitlendi: Akaryakıta dev zam geliyor
Gündem

Petrol kaosu başladı! İstasyonlar kilitlendi: Akaryakıta dev zam geliyor

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası ve müzakerelerin çökmesi, Avrupa'nın enerji damarlarını vurdu. Belçika'da petrol fiyatlarının rekor kıracağ..
Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı
Gündem

Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında küresel sistemin sinir uçlarına dokunan çok kritik açıklamalarda bulundu. Öze..
Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?
Dünya

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

Başbakan Friedrich Merz’in bugün ülkesindeki hayat pahalılığının ve enerji başta olmak üzere bir çok kalemde yaşanan fiyat artışlarının tek ..
Kemal'in sallamadığı Özgür'den ilk açıklama
Gündem

Kemal'in sallamadığı Özgür'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam vermemesiyle ilgili ilk kez konuştu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23