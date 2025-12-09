  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Suriye'de devrimin birinci yılı kutlamarı meydanlarda sürerken, Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik operasyon için hazırlıklarına hız verdi.

Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

Suriye halkı, devrimin birinci yıl dönümünü için tüm belde ve şehir meydanlarına akın ederken Suriye ordusu, kutlamalarda gövde gösterisi yaptı. Suriyeli güvenlik kaynağı, terör elebaşlarından Mazlum Abdi’nin devrimin birinci yıldönümünde İsrail medyasına konuşmasını açık bir mesaj olarak yorumladı.

Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

Süreci değerlendiren Suriyeli kaynak, “Uluslararası alanda Şam’ın muhatap kabul edilmesi, DEAŞ’la mücadele konusunda Suriye ordusunun yetkili kılınması, PKK-SDG/ YPG yapılanmasına dönük askerî yardımların durması gibi sebepler ve Washington’un açık tavrı SDG’yi farklı arayışlara itti. Öncelikle daha önce perde gerisinden görüştükleri İsrail’le ilişkilerini alenileştirme yoluna gittiler. Millet ve yönetim olarak kenetlendik. İsrail’in kurduğu tuzağın farkındayız. Aslında bütün dikkatleri ülkenin kuzeyinde PKK-SDG hattına çekerek özellikle Lazkiye-Tartus hattında kriz çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar.

Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

SICAK HATLARA SEVKİYAT Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolması ile birlikte büyük çaplı operasyonun startını vermeye hazırlanıyor. Sadece bu hatta 7 tümen ve 80 bin askerin sevk edileceği aktarıldı. Bu sayının gelişmelere paralel aratcağı, ordu envanterindeki ağır silahlara insansız hava araçları (İHA), helikopter ve savaş jetlerinin de destek vereceği belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa, Rakka cephelerine çok sayıda gözetleme (istidla) amaçlı İHA-SİHA ve teknik ekipman görevlendirilirken öncü birlikler ve bütün muharip unsurların nokta tayinleri de gerçekleşti. Tüm şehirlerde düzenlenen geçit törenlerinde Suriye Ordu mensuplarının PKK-SDG’ye dönük verdiği mesajlar dikkat çekti.

Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

Suriyeli Arap Aşiretlerin önemli isimlerinden Mudar Hammad Esad, PKK-YPG lideri Mazlum Abdi’nin “100 bin savaşçımız var” iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bölgede ilk mermi ile birlikte en az 20 bin Arap, SDG militanının devlet saflarına geçeceğini belirten Mudar Hammad, bunu PKK-YPG tarafının çok iyi bildiğini söyledi. Aşiret unsurlarının ayrılması ile PKK saflarında en fazla 18-20 bin teröristin kalacağını vurgulayan Mudar Hammad “Abdi Şahin tamamen blöf yapıyor. Bölgede 8 Aralık kutlamalarını yasakladılar. Çünkü bunun bir isyana dönüşmesinden korkuyorlar. Sadece bir çağrı ile 16 yaşından 60 yaşına kadar 300 bin gönüllü PKK-YPG işgalcilerine karşı cepheye koşar. Rakka, Deyrizor ve Haseke’nin sokaklarına, duvarlarına halk ‘Esad gitti sıra sende Mazlum Kobani’ yazıyor” diye konuştu.

Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

Suriye ordusuna paralel Suriye sınır hattında konuşlu Türk ordu saflarında da hareketlilik başladı. Sınırın üç farklı noktasından askerî sevkiyat görüntüleri kaydedilirken Menbiç, Kamışlı, Aynel Arap, Resülayn, Tel Abyat ve M 4 aksına dönük tedbirlerin artırıldığı gözlendi.

Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

ŞARA'DAN KAMUFLAJLI MESAJ Suriye Cumhurbaşkanı Şara devrim kutlamalarına Şam Emevi Camii'nde sabah namazı ile başladı. Askeri kamuflaj giyerek geldiği tarihi caminin minberinde Fetih suresinden ayetler okuyan Şara "Ey Suriyeliler! Ben Allah'ın hükümlerine uygun davrandığım sürece bana itaat edin. Karşımızda kim olursa olsun, ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun, hiçbir engel önümüzde duramayacak" dedi./ kaynak: Türkiye Gazetesi

