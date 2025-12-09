Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

Suriyeli Arap Aşiretlerin önemli isimlerinden Mudar Hammad Esad, PKK-YPG lideri Mazlum Abdi’nin “100 bin savaşçımız var” iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bölgede ilk mermi ile birlikte en az 20 bin Arap, SDG militanının devlet saflarına geçeceğini belirten Mudar Hammad, bunu PKK-YPG tarafının çok iyi bildiğini söyledi. Aşiret unsurlarının ayrılması ile PKK saflarında en fazla 18-20 bin teröristin kalacağını vurgulayan Mudar Hammad “Abdi Şahin tamamen blöf yapıyor. Bölgede 8 Aralık kutlamalarını yasakladılar. Çünkü bunun bir isyana dönüşmesinden korkuyorlar. Sadece bir çağrı ile 16 yaşından 60 yaşına kadar 300 bin gönüllü PKK-YPG işgalcilerine karşı cepheye koşar. Rakka, Deyrizor ve Haseke’nin sokaklarına, duvarlarına halk ‘Esad gitti sıra sende Mazlum Kobani’ yazıyor” diye konuştu.