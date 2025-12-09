Suriye'de sıcak saatler: 80 bin asker talimat bekliyor!

SICAK HATLARA SEVKİYAT Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolması ile birlikte büyük çaplı operasyonun startını vermeye hazırlanıyor. Sadece bu hatta 7 tümen ve 80 bin askerin sevk edileceği aktarıldı. Bu sayının gelişmelere paralel aratcağı, ordu envanterindeki ağır silahlara insansız hava araçları (İHA), helikopter ve savaş jetlerinin de destek vereceği belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa, Rakka cephelerine çok sayıda gözetleme (istidla) amaçlı İHA-SİHA ve teknik ekipman görevlendirilirken öncü birlikler ve bütün muharip unsurların nokta tayinleri de gerçekleşti. Tüm şehirlerde düzenlenen geçit törenlerinde Suriye Ordu mensuplarının PKK-SDG’ye dönük verdiği mesajlar dikkat çekti.