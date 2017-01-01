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Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

  • Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

  • Obüslerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden Gaziantep kara yoluna doğru hareket etti.

  • Bu arada, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar da İskenderun ilçesine ulaştı.

  • Demir yoluyla İskenderun Garı'na getirilen araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine sevk edilmek üzere yola çıktı.

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