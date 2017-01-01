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Sosyal Medyayı İkiye Bölen İllüzyon: Göl mü Duvar mı?

  • Optik illüzyonları bilirsiniz. Gözlerinizin beyninize kazık attığı rahatsız edici görüntüler. Kanada'da çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarını ikiye böldü. Britanya'nın Kolumbiya bölgesinde bir camın ardından çekilen fotoğraf tartışmaları da beraberinde getirdi.

  • Kanada'nın Britanya Kolumbiya bölgesinde çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarını ikiye böldü. Bir camın ardından çekilen fotoğraf kısa sürede viral oldu ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

  • Yüzlerce yorumun yapıldığı fotoğrafta ilk bakışta bir su birikintisi, gölet gördüklerini savunanlar da var, bunun sadece bir duvar olduğunu söyleyenler de...

  • Peki siz ne görüyorsunuz? Fotoğrafı çeken kişi gölet dedi!

  • Fotoğrafı çeken kişi ise tartışmalara son noktayı koydu ve bunun bir gölet olduğunu açıkladı. Ancak göletin bir kısmının önünde kirli bir beton duvar var ve bu da optik illüzyona sebep oluyor.

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