Sorun artık kapıda: Icardi'nin derdi belli oldu! Önceliği forma değil para
Mauro Icardi krizi artık kapıya dayandı...
Sarı-kırmızılı yönetimin indirimli yeni sözleşme teklifini reddeden Arjantinli golcü, Güney Amerika'dan gelen dev teklifleri masasına koydu.
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki kontrat görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Sarı-kırmızılı yönetim ile golcü oyuncu arasında yürütülen yeni sözleşme pazarlıklarında ciddi bir kriz patlak verdi.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Mauro Icardi’ye 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak yönetimin sunduğu bu teklifin, Arjantinli yıldızın mevcut kazancına oranla ciddi bir maaş indirimi içermesi üzerine Icardi, bu şartlarda imzayı kesin bir dille reddetti.
Takımda kalmak için kendi değerine uygun bir sözleşme bekleyen Icardi'nin talepleri ise şu şekilde: - Maaşında bu seviyede radikal bir düşüşü kesinlikle kabul etmek istemiyor. - Mevcut şartların korunacağı en az 1 yıllık daha garanti kontrat talep ediyor. - Takım içindeki rolü ve oynama süresiyle ilgili ise hiçbir problemi bulunmuyor.
Sarı-kırmızılı kulüple köprüleri atma noktasına gelen Icardi’nin tek seçeneği Galatasaray değil.
Deneyimli golcüye, Güney Amerika’dan çok daha uzun süreli ve finansal olarak daha cazip tekliflerin geldiği, oyuncunun da bu teklifleri masasında tuttuğu belirtildi.
