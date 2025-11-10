‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: “Teslim olmak lügatımızda yok!”

Kassam Tugayları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Refah'ta kendi kontrolü altındaki bir bölgede kendilerini savunan mücahitlerimizle yaşanan çatışmaların tüm sorumluluğu işgalciye aittir. Düşman bilsin ki teslim olmak ve düşmana boyun eğmek Kassam Tugayları'nın sözlüğünde yoktur. Ara bulucuları sorumlu tutuyor ve ateşkesin devamını sağlayacak bir çözüm bulmalarını, düşmanın sudan bahanelerle ateşkesi ihlal etmesini ve Gazze'deki masum sivilleri hedef almak için ateşkesi istismar etmesini engellemelerini talep ediyoruz.