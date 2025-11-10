Haber Merkezi Giriş Tarihi: ‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: “Teslim olmak lügatımızda yok!”
Filistin özelinde 2 milyar Müslüman’ın izzetini savunan Kassam Tugayları, “Mücahitlerimizle yaşanan çatışmaların tüm sorumluluğu işgalciye aittir” dedi. Açıklamada, “Düşman bilsin ki teslim olmak ve düşmana boyun eğmek Kassam Tugayları'nın sözlüğünde yoktur” ifadelerine yer verildi. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, grubun Gazze güneyindeki Refah bölgesinde bulunan savaşçılarına dair açıklama yayınladı. Açıklamada, bölgedeki savaşçıların teslim olmayacağı ifade edildi.