'Sorumlusu siyonistlerdir' diyen mücahitler meydan okudu: "Teslim olmak lügatımızda yok!"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: “Teslim olmak lügatımızda yok!”

Filistin özelinde 2 milyar Müslüman’ın izzetini savunan Kassam Tugayları, “Mücahitlerimizle yaşanan çatışmaların tüm sorumluluğu işgalciye aittir” dedi. Açıklamada, “Düşman bilsin ki teslim olmak ve düşmana boyun eğmek Kassam Tugayları'nın sözlüğünde yoktur” ifadelerine yer verildi. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, grubun Gazze güneyindeki Refah bölgesinde bulunan savaşçılarına dair açıklama yayınladı. Açıklamada, bölgedeki savaşçıların teslim olmayacağı ifade edildi.

1
#1
Foto - ‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: "Teslim olmak lügatımızda yok!"

Kassam Tugayları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Refah'ta kendi kontrolü altındaki bir bölgede kendilerini savunan mücahitlerimizle yaşanan çatışmaların tüm sorumluluğu işgalciye aittir. Düşman bilsin ki teslim olmak ve düşmana boyun eğmek Kassam Tugayları'nın sözlüğünde yoktur. Ara bulucuları sorumlu tutuyor ve ateşkesin devamını sağlayacak bir çözüm bulmalarını, düşmanın sudan bahanelerle ateşkesi ihlal etmesini ve Gazze'deki masum sivilleri hedef almak için ateşkesi istismar etmesini engellemelerini talep ediyoruz.

#2
Foto - ‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: "Teslim olmak lügatımızda yok!"

Geçtiğimiz dönemde cesetlerin çıkarılması süreci karmaşık ve son derece zor koşullar altında gerçekleşti. Buna rağmen, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimize bağlı kaldık. Kalan cesetlerin çıkarılması için ilave ekiplere ve teknik donanıma ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz." Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ardından, bölgenin güney kesimindeki Refah'ta İsrail askerlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirilmişti.

#3
Foto - ‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: "Teslim olmak lügatımızda yok!"

Bu saldırılarda en az 3 asker ölmüştü. Bölge İsrail işgali altında olmasına rağmen, bölgede halen Filistinli direnişçilerin varlığının sürdüğünü ifade ediliyordu. Filistinli direnişçilerin tünellerden çıkarak saldırılarına devam ettiği kaydediliyordu. Kassam Tugayları daha önce bölgedeki savaşçılarla iletişimlerinin Mart ayından bu yana kesildiğini ve bu direnişçilere ulaşamadıklarını vurgulamıştı.

#4
Foto - ‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: "Teslim olmak lügatımızda yok!"

Ara bulucu taraflar, bölgedeki Kassam savaşçılarının silah bırakmasına dair görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda Mısır, savaşçıların silahlarını bırakmaları ve tünellerin konumlarına dair bilgi paylaşmaları karşılığında bölgeden çıkışlarına izin verilmesi teklifinde bulundu.

#5
Foto - ‘Sorumlusu siyonistlerdir’ diyen mücahitler meydan okudu: "Teslim olmak lügatımızda yok!"

Bölgede yaklaşık 200 savaşçı bulunduğu değerlendiriliyor. Kaynak: Mepa News

