Son dakika koduyla ajanslar duyurdu! Bölgede sıcak gelişme: Tonlarca su boşa aktı trafik felç oldu!

Özellikle son dönemde Bodrum’un birçok noktasında sürdürülen kazı ve hat yenileme çalışmalarının plansız ilerlediği, bazı bölgelerde yeterli güvenlik önlemi alınmadığı yönündeki tepkiler sık sık kamuoyuna yansımıştı. Her fırsatta “hatlar yenileniyor”, “altyapı güçleniyor” açıklamaları yapan MUSKİ’nin, yaşanan patlamalar ve arızalar karşısında vatandaşın güvenini kaybetmeye başladığı yorumları yapıldı. Daha önce de farklı noktalarda yaşanan su patlakları, günlerce süren kazılar ve çöken yollar nedeniyle tepki çeken MUSKİ’nin, özellikle turizm sezonu öncesi Bodrum’u adeta şantiye alanına çevirdiği eleştirileri yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar ise, “Madem borular değişiyor, neden her baskıda ya yol çöküyor ya da hat patlıyor?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bölgede çalışmaların gece saatlerinde de sürdüğü öğrenilirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.