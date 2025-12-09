Son 10 yılın yeni gözdesi! Aralık ayının en çok satan bitkisi oldu

Hakan Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkiden oluştuğunu ifade etti. Kokina çiçeğinin oluşumunda yalancı çobanpüskülü, yeşil yapraklarıyla ana gövdeyi oluştururken, kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisi ise süsleme için kullanılıyor. Kasım ve Aralık aylarında ormanlık alanlarda toplandığını söyleyen Hakan Koç, usta ellerde yapılan bu işlem sabır ve dikkat gerektirdiğini belirtti. 10 yıl önce piyasaya çıkan kokina; yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle hem şans hem de bolluk getirdiğine inanılan özel bir bitki olarak dikkat çekiyor. 400-500 lira arasında satılan kokina, yeni yıla sayılı günler kala vitrinlerin gözdesi oldu.