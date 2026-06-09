Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Mali’nin askeri kapasitesinin son on yılda çağ atladığına dikkat çeken Bakan Diop, Türk savunma sanayii ürünlerinin sahadaki dengeleri değiştirdiğini ifade etti. Diop, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bundan 10 yıl önce ülkemizde dron bile yoktu ama şimdi güvenlik güçlerimizin envanterinde çok gelişmiş İHA ve SİHA sistemleri var. Bunun yanı sıra Türkiye’den tedarik ettiğimiz çok özel bir elektronik harp sistemi de mevcut. Parasını versek dahi başka ülkelerden satın alamadığımız bu kritik teknolojileri, Türkiye büyük bir cesaret göstererek bizimle paylaşıyor."