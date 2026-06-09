Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin güvenlik mimarisindeki radikal değişimleri anlatırken Türkiye’nin sağladığı askeri ve teknolojik desteğe övgüler yağdırdı. Geçmişte parası verilse dahi Batılı ülkelerden alınamayan gelişmiş İHA, SİHA ve çok özel elektronik harp sistemlerini Türkiye'nin büyük bir cesaretle kendileriyle paylaştığını belirten Diop, Ankara’nın adaletli yaklaşımını takdir ettiklerini söyledi. Geleneksel sömürgeci güçleri ve Batı'yı ülkeden tamamen gönderdiklerini ilan eden Afrikalı Bakan, terörle mücadelede mutlak başarı kazanmış olan Türkiye ile her alanda ortaklığı derinleştirmek istediklerini vurguladı.