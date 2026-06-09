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Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi
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Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin güvenlik mimarisindeki radikal değişimleri anlatırken Türkiye’nin sağladığı askeri ve teknolojik desteğe övgüler yağdırdı. Geçmişte parası verilse dahi Batılı ülkelerden alınamayan gelişmiş İHA, SİHA ve çok özel elektronik harp sistemlerini Türkiye'nin büyük bir cesaretle kendileriyle paylaştığını belirten Diop, Ankara’nın adaletli yaklaşımını takdir ettiklerini söyledi. Geleneksel sömürgeci güçleri ve Batı'yı ülkeden tamamen gönderdiklerini ilan eden Afrikalı Bakan, terörle mücadelede mutlak başarı kazanmış olan Türkiye ile her alanda ortaklığı derinleştirmek istediklerini vurguladı.

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Foto - Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin güvenlik mimarisindeki dönüşüm ve Batı ile yaşanan diplomatik kırılmaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin terörle mücadele ve savunma sanayii alanındaki desteğine vurgu yapan Diop, Ankara’nın adaletli ve cesur yaklaşımıyla Bamako yönetiminin en stratejik ortağı haline geldiğini belirtti.

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Foto - Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Mali’nin askeri kapasitesinin son on yılda çağ atladığına dikkat çeken Bakan Diop, Türk savunma sanayii ürünlerinin sahadaki dengeleri değiştirdiğini ifade etti. Diop, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bundan 10 yıl önce ülkemizde dron bile yoktu ama şimdi güvenlik güçlerimizin envanterinde çok gelişmiş İHA ve SİHA sistemleri var. Bunun yanı sıra Türkiye’den tedarik ettiğimiz çok özel bir elektronik harp sistemi de mevcut. Parasını versek dahi başka ülkelerden satın alamadığımız bu kritik teknolojileri, Türkiye büyük bir cesaret göstererek bizimle paylaşıyor."

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Foto - Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Türkiye'nin bu teknoloji transferiyle Mali'nin sadece güvenliğine değil, aynı zamanda kalkınmasına da öncülük ettiğini belirten Diop, iki ülkenin ortak dini ve kültürel değerlerine atıfta bulunarak, "İkimiz de Müslüman ülkeyiz. Türkiye, uluslararası ilişkilerde son derece adaletli bir yaklaşım sergiliyor ve biz bunu derinden takdir ediyoruz" dedi. Açıklamalarında Batılı güçlerin Afrika'daki sömürgeci politikalarını sert bir dille eleştiren Mali Dışişleri Bakanı, geleneksel aktörlerle köprüleri kopardıklarını ilan etti. Bazı yabancı odakların Mali’nin zengin doğal kaynaklarına ve madenlerine göz diktiğini belirten Diop, yerel kaynakların kalkınmada kullanılmasının sabote edilmek istendiğini vurguladı.

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Foto - Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Batı'nın eski sömürgeci alışkanlıklarla Mali’nin kaderini tayin etmeye çalıştığını ifade eden Bakan Diop, "Ancak biz onları ülkemizden gönderdik. Giderken de her şeyi yıkmak, geride hiçbir şey bırakmamak niyetindeler" diyerek, geri çekilen Batılı unsurların geride bıraktığı tahribata dikkat çekti.

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Foto - Sömürgecileri kovup bizi seçtiler: Parasıyla bile alamadığımız silahları Türkler bize verdi

Mali’nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı Türkiye’nin tecrübesinin hayati bir önem taşıdığını kaydeden Diop, Ankara ile iş birliğini her alanda derinleştirmek istediklerini söyledi. Türkiye’nin geçmişte kendi sınırları içinde ve dışında terörle mücadelede mutlak bir başarı elde ettiğini ve terörü yendiğini hatırlatan Mali Dışişleri Bakanı, bu operasyonel tecrübe paylaşımının askeri ortaklığı çok daha değerli kıldığını sözlerine ekledi.

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