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Korona Virüs
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Sokağa çıkma kısıtlaması umursamadılar

2021-04-18 16:47:45
Sokağa çıkma kısıtlaması umursamadılar

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sürüyor.

#1
Foto - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kalmasına karşın çok sayıda vatandaşın kuralara uymayarak sokaklarda gezdikleri gözlendi.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kalmasına karşın çok sayıda vatandaşın kuralara uymayarak sokaklarda gezdikleri gözlendi.

#2
Foto - Ailecek ramazan gezmesine ve iftar yemeğine giden vatandaşların, bir bölümü yasak kurallarını ihlal etti.

Ailecek ramazan gezmesine ve iftar yemeğine giden vatandaşların, bir bölümü yasak kurallarını ihlal etti.

#3
Foto - Bazı vatandaşların maske dahi takmadıkları gözlendi.

Bazı vatandaşların maske dahi takmadıkları gözlendi.

#4
Foto - Yetkililerin bütün uyarısı ve alınan tedbirlere bazı vatandaşların uymadığı gözleniyor.

Yetkililerin bütün uyarısı ve alınan tedbirlere bazı vatandaşların uymadığı gözleniyor.

#5
Foto - Kilis koronavirüs haritasında kırmızı kategoride yer alıyor.

Kilis koronavirüs haritasında kırmızı kategoride yer alıyor.

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