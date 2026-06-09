Şok üstüne şok: Galatasaray'a red! Fenerbahçe için mi?
Galatasaray’ın kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtığı Zeki Çelik'ten şok yanıt geldi!
Galatasaray’ın kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtığı Zeki Çelik'ten şok yanıt geldi!
La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın, milli futbolcu Zeki Çelik için devreye girdiğini ancak transferin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.
Haberin detaylarında, Galatasaray yönetiminin 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına oldukça "cömert ve astronomik" bir mali teklif sunduğu belirtildi. Ancak Roma'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Zeki Çelik'in, sarı-kırmızılıların bu cazip kontrat teklifini geri çevirdiği ifade edildi.
Oyuncunun Türkiye'ye dönme fikrine şu an için sıcak bakmadığı ya da kariyer planlamasında farklı bir rota çizdiği gelen bilgiler arasında.
Oyuncunun Türkiye'ye dönme fikrine şu an için sıcak bakmadığı ya da kariyer planlamasında farklı bir rota çizdiği gelen bilgiler arasında.
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