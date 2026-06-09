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Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Gazze ablukasını delmek için yola çıkan ‘Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlere yönelik sinsi ve alçakça işkencelerin arkasındaki isim olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kirli tezgahı Avrupa yargısına tosladı. Fransa’nın ardından İtalya da harekete geçerek, uluslararası sularda İtalyan vatandaşlarını esir alıp insanlık dışı muamele uygulayan faşist bakan hakkında resmen soruşturma başlattı; diplomatik nezaketi hiçe sayıp küstahça saldıran Ben-Gvir için çember saniyeler içinde daralıyor.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Roma savcılığı, Gazze'ye giden yardım gemisinde gözaltına alınan kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları üzerine aşırı sağcı İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma başlattı.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Avrupa'da, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesinin yankıları büyüyor. Fransa’nın geçtiğimiz günlerde başlattığı savaş suçları ve işkence soruşturmasının ardından, İtalya da harekete geçti. Roma savcılığı, uluslararası sularda durdurulan gemide gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarına yönelik insanlık dışı muameleler nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Bu hamleyle İtalya, İsrail'in aktivistlere yönelik tutumunu yargıya taşıyan ikinci Avrupa ülkesi oldu.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Sosyal medya videosu delil oldu! Soruşturmanın fitilini ateşleyen en büyük etken, Bakan Ben-Gvir'in baskının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir video oldu. Kıbrıs açıklarında durdurulan gemideki 40'tan fazla ülkeden 400'ün üzerinde aktivistin gözaltına alınma sürecine ait görüntülerde, İsrailli bakanın elleri arkadan bağlı şekilde diz çöktürülmüş esirlerle alay ettiği anlar yer alıyor.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Filoda bulunan Fransız aktivistler yaşadıkları deneyimi son derece şiddetli, aşağılayıcı ve insanlık dışı olarak tanımlarken, İtalyan savcılar bu görüntüleri ceza davası açılmasına yetecek somut bir delil olup olmadığını belirlemek üzere incelemeye aldı.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

İsrailli Bakandan İtalya'ya "terlik" yakıştırması! Hakkındaki ağır suçlamalara ve açılan soruşturmaya yanıt veren aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, diplomatik nezaketi hiçe sayan açıklamalarda bulundu.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden coğrafi şekline atıfta bulunarak İtalya'ya yönelik, "Çizme ülkesi artık terlik ülkesine dönüştü" ifadesini kullanan bakan, hiçbir soruşturmadan kaçmayacağını ve İsrail askerlerinin arkasında gururla durmaya devam edeceğini belirtti. İsrail Cezaevi Hizmetleri ise aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları bütünüyle reddediyor.

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Foto - Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Avrupa Birliği yaptırım kıskacında! Yaşanan bu gelişmeler, sadece bireysel ülkelerin yargı adımlarıyla sınırlı kalmıyor. Fransa, davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrailli bakanın ülkeye girişini halihazırda yasaklamış durumda. Öte yandan Avrupa Birliği de hem aktivistlere yönelik bu muamele hem de Ben-Gvir'in Batı Şeria'daki şiddet olaylarını açıkça teşvik etmesi nedeniyle bakana yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamayı tartışıyor. Birliğin, önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıda Ben-Gvir'e yönelik resmi yaptırım kararını masaya yatırması bekleniyor.

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Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Orospu çocuğu!!! yahudi piçi ben gvir!!!! kadın çocuk çoluk katili piç kurusu!!! onun bunun evladı!!!! ne idiğü belirsiz yahudi şerefsiz!!!! azıp sapmış azgınlar topluluğunun şerefsiz ferdi!!!!
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