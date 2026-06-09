Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı

Avrupa Birliği yaptırım kıskacında! Yaşanan bu gelişmeler, sadece bireysel ülkelerin yargı adımlarıyla sınırlı kalmıyor. Fransa, davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrailli bakanın ülkeye girişini halihazırda yasaklamış durumda. Öte yandan Avrupa Birliği de hem aktivistlere yönelik bu muamele hem de Ben-Gvir'in Batı Şeria'daki şiddet olaylarını açıkça teşvik etmesi nedeniyle bakana yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamayı tartışıyor. Birliğin, önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıda Ben-Gvir'e yönelik resmi yaptırım kararını masaya yatırması bekleniyor.