Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı
Gazze ablukasını delmek için yola çıkan ‘Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlere yönelik sinsi ve alçakça işkencelerin arkasındaki isim olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kirli tezgahı Avrupa yargısına tosladı. Fransa’nın ardından İtalya da harekete geçerek, uluslararası sularda İtalyan vatandaşlarını esir alıp insanlık dışı muamele uygulayan faşist bakan hakkında resmen soruşturma başlattı; diplomatik nezaketi hiçe sayıp küstahça saldıran Ben-Gvir için çember saniyeler içinde daralıyor.