Sitelerde aidat krizi! Yüzde 150 aidat zammı...

LÜKSE SÜRESİZ İTİRAZ İki konuda vatandaşın itiraz hakkı süresizdir:1-) Usulsüz harcamalar her zaman dava konusu olabilir, bir süre kısıtı bulunmaz.2-) Lüks harcamalar her zaman itiraz konusu olabilir. Örneğin çocuk bakım odası vs gibi ortak olmayan kullanım alanları.