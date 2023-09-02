Sistem dün itibarıyla değişti! Ev sahipleri için büyük avantaj

Milliyet’e konuşan Turan, son dönemde artan fiyatlarla birlikte kiracı ve ev sahiplerinin çok ufak fiyat farklarından dolayı dava sürecine gidebildiğini belirterek, şunları söyledi: “Ya da taraflar eksik bilgileri nedeniyle süreci davaya taşıyordu. Bu tür konularda artık arabulucu tarafından doğru bilgilendirme ve doğru analizle fayda sağlanacaktır. Mülk sahibi yanlış yönlendirilip hemen kira tespit davasına başvurabiliyor. Kiracılar da yasal hakları olduğunu düşünerek ısrarcı olabiliyor. Günün sonunda her iki tarafında dediği olmuyor. Dava sürecine gidildiğinde de piyasadaki rakamlar çıkarılıyor, onun üzerinden de ortalama rakam belirleniyor ama burada kaybedilen zaman 2-3 yılı bulabiliyordu. Arabuluculuk sistemi bu zaman kaybını da ortadan kaldıracak. Uzun süren mahkeme iki tarafı da çok yorduğu için arabuluculuk süreci ile hızlıca uzlaşmak mümkün olacak.” Uygulamanın hem kiracı, hem de ev sahiplerinin işine geleceğini anlatan Turan, şöyle devam etti: “Özellikle kiracı mülke girdikten sonra ‘minimum beş sene ben bu olayda mağdur kalıyorum, dava etsem birkaç yıl sürer’ diyen mülk sahiplerinin arabuluculuk sayesinde daha içi ferah ve rahat ederek evlerini kiraya vereceklerini düşünüyoruz. Arabuluculuk sayesinde mahkeme yoluna başvurulmada, tamamını olmasa da belli bir yüzdesini engelleyeceğimi düşünüyorum. Bu da piyasaya olumlu yansıyacaktır. Çünkü ortada bir kaos var. Kiralık mülklerle ilgili ciddi bir sıkıntı söz konusu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde kira rakamları o kadar yüksek bir rakama ulaştı ki insanların bunu yönetebilmesi çok mümkün hale gelmedi.” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün başlayan ara buluculuk döneminin ilk gününde toplam 494 başvuru olduğunu açıkladı. TRT Haber’e konuşan Tunç, “Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4 başvuru yapıldı” bilgisini verdi.