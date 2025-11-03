Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

"Asgari ücretle veya düşük primle bildirilen çalışanlar, ne kadar fazla çalışırsa çalışsın, emekli maaşı yerine fatura gibi azalma yaşıyor. Yaş şartı dolanlar, panikle 'Tamam, yeter!' deyip ya kayıt dışına kayıyor ya da hemen emekli sandalyelerine çöküyor" diyen Karakaş "Çok çalışan uzun süreli prim ödeyen cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı. Daha önce sıkça gündem olan 2024 yılında emekli olmak ile 2025 yılında emekli olmak arasındaki yüzde 30'a yakın farka da vurgu yapan Karakaş, bu nedenle çok sayıda çalışanın sistemi terk ettiğine işaret etti. "Çok sayıda çalışan hayatının en verimli döneminde özellikle kamu işçileri bu büyük fark nedeniyle istemeye istemeye, sızlana sızlana emekli olmak zorunda kalmadı mı?" diyen Karakaş, geçen yılki kadar yüksek bir oran olmasa da bu sene de emekli olanların seneye emekli olacak olanlara göre daha avantajlı olacağını vurgulayıp "Hakikaten bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.