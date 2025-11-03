  • İSTANBUL
Haber Merkezi
SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı" diyerek yeni programı işaret etti. Uzman isim, detayları aktardı.

Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

SGK emeklilik sistemi ile ilgili milyonları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çok çalışanın aldığı maaş konusu gündemdeki yerini korurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 2026 programının umut ışığı yaktığı söyleyip "Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı" mesajı verdi. İşte ayrıntılar...

Foto - Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "Ülkemizde emeklilik hayali, birçok çalışan için "ne kadar az çalışsam o kadar iyi" tuzağına dönüşmüş durumda. Keza kısmi şartlarla emekli olanlarla normal emeklilik şartlarıyla emekli olanlara aynı maaş ödenmektedir. Örneğin 3600 gün primle emekli olanlarla asgari ücretten 9000 gün primle emekli olan esnafa kök maaş uygulamasıyla aynı maaş ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Foto - Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Özellikle 9000 gün prim ödeyerek emekli olan Bağ-Kur'lu vatandaşların bu duruma feryat ettiğini belirten Karakaş "Az primle emekli olanla, ömür boyu didinen aynı maaşı mı alacak?" dediklerini aktardı. Buna karşın, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki müjde tadında ferahlatıcı hedefin heyecan uyandırdığını aktaran Karakaş "Bu hedef gerçekleşirse emeklilik sistemi, insanları uzun süre işbaşında tutacak ve bütçeyi sarsmayacak şekilde baştan aşağı yenilenecek" ifadelerini kullandı.

Foto - Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Karakaş "Resmî Gazete'de yer alan bu plan, "uzun soluklu çalışanlara yüksek maaş" vaadiyle milyonları heyecanlandırıyor" derken şu ifadeleri kullandı: "Program, reform yol haritasını net çiziyor: İstihdamı teşvik eden yeni kurallar belirlenecek, çalışmalar hız kazanacak. Sonuç? Yıllarca ter dökenler, emeklilikte hak ettiği meyveyi toplayacak. Erken kaçışlar bitecek, sistem nefes alacak."

Foto - Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

"Asgari ücretle veya düşük primle bildirilen çalışanlar, ne kadar fazla çalışırsa çalışsın, emekli maaşı yerine fatura gibi azalma yaşıyor. Yaş şartı dolanlar, panikle 'Tamam, yeter!' deyip ya kayıt dışına kayıyor ya da hemen emekli sandalyelerine çöküyor" diyen Karakaş "Çok çalışan uzun süreli prim ödeyen cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı. Daha önce sıkça gündem olan 2024 yılında emekli olmak ile 2025 yılında emekli olmak arasındaki yüzde 30'a yakın farka da vurgu yapan Karakaş, bu nedenle çok sayıda çalışanın sistemi terk ettiğine işaret etti. "Çok sayıda çalışan hayatının en verimli döneminde özellikle kamu işçileri bu büyük fark nedeniyle istemeye istemeye, sızlana sızlana emekli olmak zorunda kalmadı mı?" diyen Karakaş, geçen yılki kadar yüksek bir oran olmasa da bu sene de emekli olanların seneye emekli olacak olanlara göre daha avantajlı olacağını vurgulayıp "Hakikaten bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Foto - Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Devamında Karakaş "Emekli maaşı formülü basit görünüyor: Genel olarak ortalama kazanç çarpı "aylık bağlama oranı" (ABO). Ama işin aslı? 1999 ve 2008 reformlarından beri ABO'ların defalarca kısılması. Dolayısıyla 3 dönemli hesaplamada çalışmaları bulunan sigortalıların düşük kazançlar üzerinden çalışmak, çoğu zaman maaşı eritmek anlamına gelmektedir" dedi.

Foto - Sistem baştan aşağı yenileniyor! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Bu gibi nedenlerle başta EYT'liler olmak üzere emekliliği gelen tüm sigortalıların sistemden kaçtığını belirten Karakaş, bunun hem SGK'nın hem de çalışanın zararına neden olduğunu aktarıp "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır" ifadelerini kullandı. Karakaş, sigortalıların çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılmasının, milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi haline geldiğini belirtti.

