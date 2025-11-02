'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Bunun doğal sonucu olarak, evrenin bir simülasyon olması da mümkün değil; çünkü simülasyonlar algoritmik, yani bilgisayar kurallarına göre çalışır. Faizal şöyle diyor: “Fiziksel gerçekliğin tüm yönlerini kuantum kütleçekimine dayanan hesaplamalı bir teoriyle açıklamak imkânsız. Bu nedenle, tamamen tutarlı ve eksiksiz bir teori yalnızca hesaplamayla türetilemez. Bunun yerine, algoritmaların ötesine geçen daha temel, algoritmik olmayan bir anlayış gereklidir.”