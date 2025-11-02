  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Giriş Tarihi:
'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Kanadalı fizikçilerin yürüttüğü yeni araştırma, evrenin işleyişinin algoritmik bir temele dayanmadığını ortaya koydu. Bu bulgu, evrenin bir bilgisayar simülasyonu olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden Mir Faizal liderliğinde bir grup fizikçi, yaptıkları detaylı kuramsal analiz sonucunda, genel görelilik ile kuantum mekaniğini uyumlu hale getiren, algoritmik temelli evrensel bir “Her Şeyin Teorisi”nin mümkün olmadığını ortaya koydu.

#1
Foto - 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Bunun doğal sonucu olarak, evrenin bir simülasyon olması da mümkün değil; çünkü simülasyonlar algoritmik, yani bilgisayar kurallarına göre çalışır. Faizal şöyle diyor: “Fiziksel gerçekliğin tüm yönlerini kuantum kütleçekimine dayanan hesaplamalı bir teoriyle açıklamak imkânsız. Bu nedenle, tamamen tutarlı ve eksiksiz bir teori yalnızca hesaplamayla türetilemez. Bunun yerine, algoritmaların ötesine geçen daha temel, algoritmik olmayan bir anlayış gereklidir.”

#2
Foto - 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Evrenin nasıl işlediğine dair fizikçileri en çok zorlayan sorunlardan biri, uzay-zamanın düzgün yapısıyla kuantum mekaniğinin belirsiz yapısı arasındaki uyumsuzluktur. Her iki alanı ayrı ayrı açıklayan matematiksel sistemler vardır, fakat birini diğerine uyguladığımızda bu sistemler çöker. Fizikçiler onlarca yıldır, bu iki büyük fizik kuramını birleştirecek bir “Kuantum Kütleçekimi” ya da “Her Şeyin Teorisi” arayışındaydı. Faizal ve ekibi, bu hedefe ulaşmak için ortaya atılan sicim teorisi ve döngüsel kuantum kütleçekimi gibi yaklaşımları değerlendirdi.

#3
Foto - 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Bu teoriler, tüm gerçekliğin temelinde yalnızca “bilgi” olduğunu, uzay-zamanın ve kuantum alanlarının bu saf bilgiden ortaya çıktığını savunur. Ancak araştırmacılara göre, fiziksel varlıklar sadece bilgi parçalarından oluşamaz. Onlara göre, bilginin üzerine kurulu sistemlerle gerçeklik tam olarak açıklanamaz. Araştırma, bu görüşü desteklemek için üç büyük matematikçiye başvuruyor: Kurt Gödel, Alfred Tarski ve Gregory Chaitin.

#4
Foto - 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Gödel’in 1931 tarihli “eksiklik teoremi”, herhangi bir tutarlı matematiksel sistemin, kendi kurallarıyla ispatlanamayan ama doğru olan ifadeler içerdiğini gösterir. Tarski’nin 1933 tarihli “tanımsızlık teoremi”, bir sistemin kendi içinden “doğru” kavramını tanımlayamayacağını ortaya koyar. Chaitin’in teoremi ise, bir algoritmik sistemin tanımlayabileceği karmaşıklık düzeyinin sınırlarını gösterir.

#5
Foto - 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Araştırmacılar bu mantıksal temellere dayanarak, fiziğin tamamen hesaplanabilir (yani algoritmik) olamayacağını savunuyor. Onlara göre, bir "Her Şeyin Teorisi" oluşturabilmek için algoritmik olanın üzerine, algoritmik olmayan bir katman eklemek gerekiyor. Bu katmana “Meta-Her Şeyin Teorisi” (MToE) adını veriyorlar. Bu meta-katman, matematiksel sistemin dışından bakarak neyin doğru olduğunu belirleyebilir ve kara delik bilgi paradoksu gibi konuları çelişkiye düşmeden açıklayabilir. Ve en sonunda bu araştırma, şu ünlü soruya net bir yanıt veriyor: Gerçek miyiz, yoksa bir bilgisayar simülasyonunun içinde mi yaşıyoruz?

#6
Foto - 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!

Faizal bu konuda şöyle diyor: “Her simülasyon doğası gereği algoritmiktir; programlanmış kuralları izlemek zorundadır. Ancak gerçekliğin temel düzeyi algoritmik değilse, o zaman evren bir simülasyon olamaz, hiçbir zaman da olamaz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı
Gündem

Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı

Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrıları olduğu..
Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap
Gündem

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet öncesi dönemde erkeklerin kadınlar üzerindeki sınırsız haklarını öven sözleriyle tepki top..
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
Gündem

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Ankara’da pazar ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gökçek'..
Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı
Gündem

Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik ..
Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti
Sosyal Medya

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Bahçelievler’de engelli bir pazarcının, müşterinin kendi seçtiği salatalıkları kenara ayırıp yerine farklı ürünler verdiği görüntülendi. ..
Görünmez imparatorluğun doğuşu
Gündem

Görünmez imparatorluğun doğuşu

İsrailli analist Shay Gal’a Gal’a göre Ankara, diplomasi, ticaret, savunma sanayii, kültür ve insani yardım faaliyetleri aracılığıyla kıtada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23