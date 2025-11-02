Giriş Tarihi: 'Simülasyonda yaşıyoruz' iddiası çöktü!
Kanadalı fizikçilerin yürüttüğü yeni araştırma, evrenin işleyişinin algoritmik bir temele dayanmadığını ortaya koydu. Bu bulgu, evrenin bir bilgisayar simülasyonu olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden Mir Faizal liderliğinde bir grup fizikçi, yaptıkları detaylı kuramsal analiz sonucunda, genel görelilik ile kuantum mekaniğini uyumlu hale getiren, algoritmik temelli evrensel bir “Her Şeyin Teorisi”nin mümkün olmadığını ortaya koydu.