  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sebze ekmeyenler pişmanlar: Bu ürünleri almadan iki kere düşünün! Kırımız biber, brokoli vıcık vıcık akıyor Meyve suyu bile sakın almayın! Çilek yasak çıktı: Zararı varmış! Haberi gören kulaklarına inanamıyor Kızamık alarmı! 528 çocuk hayatını kaybetti İtalyanlar yazdı: Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu Acun Ilıcalı'dan canlı yayında olay sözler: 'Bunlar da manyak abi, böyle bir şey olabilir mi?' Gözler bu kararda: Sidiki Cherif'in kurtuluş yolu yok: 2'de sıfır! Hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor! Arafat yolculuğu yarın başlıyor Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci
Siyaset
11
Yeniakit Publisher
Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kasım 2023’te gerçekleştirilen ve genel başkan değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultayı hakkında yargıdan tarihi bir karar çıktı. Kendi parti içi muhalefetinin başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, delege iradesinin fesada uğratıldığı gerekçesiyle kurultayın ‘mutlak butlanla sakatlandığına’ hükmederek iptal kararı verdi. Özgür Özel yönetimi görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve dönmesinin yolu açıldı.

1
#1
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), parti içi muhalefetin açtığı davalar neticesinde Türk siyasi tarihinin en büyük hukuki ve siyasi krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Kasım 2023’te Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak genel başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Olağan Kurultay’ın ardından başlayan "şaibe ve usulsüzlük" iddiaları yargı tarafından tescillendi.

#2
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023’te yapıldı. Kurultayda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçerek genel başkan seçildi.

#3
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Kurultaydan hemen sonra “şaibe” iddiaları ortaya atıldı. Bazı delegelere para, makam veya belediye imkânı teklif edildiği iddiaları gündeme geldi.

#4
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Kasım 2023’te Bursa’da ilk savcılık başvuruları yapıldı. Kurultayın usulsüz olduğu ve delege iradesinin etkilendiği öne sürüldü.

#5
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

2024 boyunca siyasi tartışma büyüdü. CHP içindeki “değişim” süreci devam ederken kurultayın meşruiyeti tartışıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. “Kurultayda oy karşılığı menfaat sağlandığı” iddiaları incelendi.

#6
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

2025 başında bazı tanıklar ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu ve bazı eski parti yöneticileri tanık sıfatıyla dinlendi. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler dava açtı. 38. Kurultay’ın iptali istendi.

#7
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Ayrıca “mutlak butlan” yani tamamen hükümsüz sayılması talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. Dava dilekçelerinde şunlar istendi: Kurultayın yok hükmünde sayılması. Özgür Özel yönetiminin görevden alınması. Kılıçdaroğlu yönetiminin geri dönmesi.

#8
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

CHP yönetimi bu süreçte olağanüstü kurultaya gitti. Parti yönetimi davayı etkisiz bırakmaya çalıştı yorumları yapıldı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ilk aşamada “dava konusuz kaldı” yaklaşımına yöneldi. Bazı talepleri reddetti.

#9
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

Davacılar istinafa başvurdu. Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf incelemesinde “delege iradesinin fesada uğratıldığı” değerlendirmesi yapıldı.

#10
Foto - Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci

21 Mayıs 2026’da kritik karar çıktı. Mahkeme 38. CHP Kurultayı’nın “mutlak butlanla sakatlandığına” hükmetti. Kurultay iptal edildi. Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve dönmesi belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Bu hamleler bay Kemal’in tek başına yapacağı şey değil , birileri düğmeye bastı . Özgür de masum değil ama bana pis kokular geliyor burnuma . Alevi kartını siyonistler kullanabilir . Temizledim der seçime gitmek ister Kemal . Başarır mı ? İhtimal dışı değil bizim millet geçmişi çabuk unutur . Oyun büyük hiç hoşuma gitmiyor Kemal’in dönmesi . CHP bölünür mü bu olursa iyi olur Türkiye bir beladan kurtulur .

ata

rus isimli bir radyoda adam yorum yapıyor... bu karaaaaar, akp.nin kararıdır... buna sebeeeep cb.dır... adam hiç utanmıyor... pavyona giren senin adamın, pavyonda oy satın alan senin adamın, oy için daire dağıtan senin adamın, oy için telefon dağıtan senin adamın, oy için dolarları ona buna toka eden senin adamın, bunu üzerine şikayet eden senin adamın, mağdur senin adamın... eee??? suçlu akp... vay be.. adam deha, zeka uçmuş, tavan yapmış.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı
Dünya

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı

Almanya’nın Düsseldorf kent merkezinde 2 tramvayın çarpışması sonucu 5’i ağır 27 kişi yaralandı.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Gündem

CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırıldı.
Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!
Dünya

Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23