Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kasım 2023’te gerçekleştirilen ve genel başkan değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultayı hakkında yargıdan tarihi bir karar çıktı. Kendi parti içi muhalefetinin başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, delege iradesinin fesada uğratıldığı gerekçesiyle kurultayın ‘mutlak butlanla sakatlandığına’ hükmederek iptal kararı verdi. Özgür Özel yönetimi görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve dönmesinin yolu açıldı.