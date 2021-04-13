2021-04-13 08:03:10 "Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı
Gazi Devlet Hastanesinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa dağıtmak için görev yapmaya devam ediyor. Doktorundan hemşiresine, asistanından hasta bakıcısına kadar bütün çalışanlar, hastalarının sağlık durumu kontrol ettikten sonra sahur için yemekhaneye geldi. Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak 2 kişilik masalara oturan sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.