  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4

2021-04-13 08:03:10
"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Gazi Devlet Hastanesinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa dağıtmak için görev yapmaya devam ediyor. Doktorundan hemşiresine, asistanından hasta bakıcısına kadar bütün çalışanlar, hastalarının sağlık durumu kontrol ettikten sonra sahur için yemekhaneye geldi. Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak 2 kişilik masalara oturan sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.

#1
Foto - Bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, diğer yandan meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı. Gazi Devlet Hastanesi nöbetçi sorumlu hemşiresi Funda Pehlivanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da yoğun mesai harcadığını belirten Pehlivanlı, şöyle konuştu:

Bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, diğer yandan meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı. Gazi Devlet Hastanesi nöbetçi sorumlu hemşiresi Funda Pehlivanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da yoğun mesai harcadığını belirten Pehlivanlı, şöyle konuştu:

#2
Foto -

"Ramazan ayının ilk sahurunu hastanede yaptık bugün. Görevimizin başındayız ve canla başla çalışıyoruz. Ama hastanemizde ve her yerde çok fazla hasta var. İnsanlarımızın dikkat etmesini istiyoruz. Biraz daha hareketlerimizi yavaşlatalım. Yoğun bakımlarımızda yer kalmadı. Normal servislerimiz de çok dolu. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Mümkünse dışarı çıkmayalım. Çünkü sevdiklerimizden uzak kalıyoruz. Önceliklerden uzak kalıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle çok acı hayat hikayelerine şahit oluyoruz. İnsanlarımız en yakınlarının acılarını bile paylaşamıyor. İnsanlarımız yakınlarını kaybediyor ve onları göremiyorlar çok zor bir süreç. Tek başına hastane odasında iyileşebilmek ve o oda yalnız başına kalmak çok zor."

#3
Foto - Pehlivanlı, sağlık çalışanlarının da salgın nedeniyle yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Pehlivanlı, sağlık çalışanlarının da salgın nedeniyle yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Artık bizler de normal hasta bakmak istiyoruz. Eski normalimize dönmek istiyoruz. Bu da bizim elimizde. Uyarılara dikkat etmeliyiz. Ben 18 yıllık hemşireyim annemi, babamı ve kardeşlerimiz çok uzun zamandır görmüyorum, yanlarına gidemiyorum. Onları yanıma çağırmak istesem de o vicdani yükü alıp yanıma çağıramıyorum. Evde çocuklarımdan ve eşimden bile uzak durmak zorunda kalıyorum. Tüm sağlık çalışanları bu durumu yaşıyor. Bu ramazan ayını daha huzurlu geçirmek isterdim ama maalesef salgın bizi yoruyor. Umarım hep birlikte bu zor süreci atlatacağız."

Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...
Gündem

Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi, tam kapanmayla ilgili hükümete yakın bir kaynaktan aldığ..
Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi
Dünya

Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi

Rus teknoloji firması dünyanın ilk 'dalış' devriye gemisini geliştirdi.

Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır
Gündem

Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin, Tü..
Avrupa Birliği'nin Türkiye planı ortaya çıktı
Gündem

Avrupa Birliği'nin Türkiye planı ortaya çıktı

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Almanya, Ankara ile ilişkilerinde yaptırımları önceleyen cezalandırıcı üslubun yerine pozitif diyalog yakl..
Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video!
Siyaset

Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video! "Bunları toplasak bir salça olur mu?"

CHP’li Faik Öztrak’ın cahilce yaptığı paylaşım üzerinden patlak veren domates edebiyatına ilişkin dolaşmaya başlayan bir video sosyal medyad..
Kabine'nin alacağı ilk tedbiri Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Kabine'nin alacağı ilk tedbiri Ahmet Hakan açıkladı

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan, Ramazan'da bazı tedbirlerin geleceğini konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine 'kademel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay