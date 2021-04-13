"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Pehlivanlı, sağlık çalışanlarının da salgın nedeniyle yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Artık bizler de normal hasta bakmak istiyoruz. Eski normalimize dönmek istiyoruz. Bu da bizim elimizde. Uyarılara dikkat etmeliyiz. Ben 18 yıllık hemşireyim annemi, babamı ve kardeşlerimiz çok uzun zamandır görmüyorum, yanlarına gidemiyorum. Onları yanıma çağırmak istesem de o vicdani yükü alıp yanıma çağıramıyorum. Evde çocuklarımdan ve eşimden bile uzak durmak zorunda kalıyorum. Tüm sağlık çalışanları bu durumu yaşıyor. Bu ramazan ayını daha huzurlu geçirmek isterdim ama maalesef salgın bizi yoruyor. Umarım hep birlikte bu zor süreci atlatacağız."