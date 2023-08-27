Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Tekin Aytekin ise Adana’dan pikniğe geldiklerini ifade ederek, “Adana çok sıcak. Burası çok güzel. Adana'da böyle yerlerin çoğalması lazım. Güvenlik açısından da az daha dikkat edilirse çok güzel serin bir yer" şeklinde konuştu. Adana’dan ilk kez Yedigöze'ye geldiklerini kaydeden Mustafa Çağrı Şahin, “Biz burayı çok beğeniyorduk ilk defa geldik. Çok beğendik. Nezih bir ortam. Adana'da gezilecek yer var ama burası serin" dedi.