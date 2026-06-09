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#1
Foto - Sıcak gelişme: Dev helikopter öyle bir yerde düştü ki ortalık çok fena karışacak

ABD ordusuna ait bir AH-64 Apache taarruz helikopteri, pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi sağ olarak kurtarıldı.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Dev helikopter öyle bir yerde düştü ki ortalık çok fena karışacak

Helikopterin İran ateşiyle vurulup vurulmadığı, teknik arıza yaşayıp yaşamadığı ya da başka bir nedenle düşüp düşmediği henüz netlik kazanmadı.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Dev helikopter öyle bir yerde düştü ki ortalık çok fena karışacak

İran, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 30 Reaper İHA'sını düşürdü. Ayrıca bazı ABD savaş uçakları da dost ateşi veya düşman ateşi sonucu kaybedildi. Ancak Apache helikopterinin düşmesi halinde bu, çatışmalarda kaybedilen ilk Apache olacak.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Dev helikopter öyle bir yerde düştü ki ortalık çok fena karışacak

Hellfire füzeleriyle donatılan AH-64 Apache, bölgedeki en etkili hava platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

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