Selçuklu mimarisinden günümüze… Tarihe ışık tutuyor

Gördüğümüzde de şaşırdık. Burası tanıtılmamış. Safranbolu'da da böyle cam teras var. Şu doğal güzellik manzara çok güzel Ankara'ya da çok yakın. Kesinlikle daha fazla tanıtılması gerekiyor. Çok memnun olduk buraya geldiğimize yolumuzu bölmemiz çok güzel olmuş" dedi.