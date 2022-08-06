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Türkiye
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Selçuklu mimarisinden günümüze… Tarihe ışık tutuyor

2022-08-06 14:13:40
Selçuklu mimarisinden günümüze… Tarihe ışık tutuyor

Selçuklu Devleti zamanından kalan yapılar dikkat çekmeye devam ediyor.

#1
Foto - İç Anadolu Bölgesi'nin turizm merkezilerinden biri olan Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçe sınırına inşa edilen Çeşnigir köprüsü ve kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin turizm merkezilerinden biri olan Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçe sınırına inşa edilen Çeşnigir köprüsü ve kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.

#2
Foto - Valilik tarafından turizme kazandırılan Çeşnigir köprüsüne gelen ziyaretçiler, Kızılırmak nehrinin doğal güzelliği ve bölgenin tarihi zenginliğiyle baş başa kalıyor.

Valilik tarafından turizme kazandırılan Çeşnigir köprüsüne gelen ziyaretçiler, Kızılırmak nehrinin doğal güzelliği ve bölgenin tarihi zenginliğiyle baş başa kalıyor.

#3
Foto -

"Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale alanını ve Çeşnigir köprüsü, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

#4
Foto - Yurtdışından ve çevre illerden gelen vatandaşların birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da bozkırın ortasında tekne turu yapmanın keyfini çıkarıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu bölge,

Yurtdışından ve çevre illerden gelen vatandaşların birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da bozkırın ortasında tekne turu yapmanın keyfini çıkarıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu bölge, "dron" ile havadan görüntülendi. Çeşnigir köprüsü ve kanyonun işletmeciliği, İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şubesi tarafından yapılıyor.

#5
Foto - Tarihi alandaki doğal manzaraların güzel olduğunu ifade eden Mustafa Cihan,

Tarihi alandaki doğal manzaraların güzel olduğunu ifade eden Mustafa Cihan, "Mustafa Tabelalardan burayı gördük ve ziyaret edelim istedik.

#6
Foto - Gördüğümüzde de şaşırdık. Burası tanıtılmamış. Safranbolu'da da böyle cam teras var. Şu doğal güzellik manzara çok güzel Ankara'ya da çok yakın. Kesinlikle daha fazla tanıtılması gerekiyor. Çok memnun olduk buraya geldiğimize yolumuzu bölmemiz çok güzel olmuş

Gördüğümüzde de şaşırdık. Burası tanıtılmamış. Safranbolu'da da böyle cam teras var. Şu doğal güzellik manzara çok güzel Ankara'ya da çok yakın. Kesinlikle daha fazla tanıtılması gerekiyor. Çok memnun olduk buraya geldiğimize yolumuzu bölmemiz çok güzel olmuş" dedi.

#7
Foto - Almanya'dan geldiğini belirten Mustafa Bozdoğan,

Almanya'dan geldiğini belirten Mustafa Bozdoğan, "Memleketi gezmeye geldim. Burası çok güzel bir yer doğa mükemmel. Irmak kenarında buradan memnunuz. Kendi memleketimize de yakın bende Kırşehirliyim zaten. Her şey güzel ve yerinde" diye konuştu.

#8
Foto - Necibe Karahan ise

Necibe Karahan ise "Ben her sene gelirim ama hiç bir zaman görmüyordum geriden görüyordum. Şuanda geldim çok sevdim çok beğendim.

#9
Foto - Çok güzel gurur duyuyorum memleketimle. İç Anadolu'yla

Çok güzel gurur duyuyorum memleketimle. İç Anadolu'yla" ifadesini kullandı.

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