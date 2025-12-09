Şehirlerin tarihine ışık tutuyor: Medine kahramanının objektifinden müthiş fotoğraflar

15 BİN ASKERİN 2 BİNİNİ KUTSAL EMANETLERİ GÖNDERMEK İÇİN TAHSİS ETTİ: IRCICA Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar ise Fahrettin Paşa’nın Peygamber sevgisi yüksek bir insan olarak Medine’yi İngilizlere teslim etmemek için emirlere karşı geldiğini söyledi. Paşanın çok zor şartlarda 2 yıl 7 ay direndiğini belirten Tomar, "Burada önemli bir husus da 15 bin askeri olmasına rağmen bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan 30 kadar kutsal emaneti göndermek için 2 bin askerini tahsis ediyor. Zaten 50 bin askere karşı 15 bin askere sahip ama bu sayının 2 binini tahsis ediyor. Gücünü azaltma pahasına bu kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmesini engelliyor. Şayet o olmasaydı, bugün belki British Museum'da kutsal emanetleri görebilecektik." ifadelerine yer verdi. Tomar, Osmanlı Devleti'nin son döneminde çok kahraman bulunduğunu, bunların arasında en öne çıkanlardan birisinin Fahreddin Paşa olduğunu, İngilizlerin de ona "Çöl Kaplanı" lakabını taktığını aktardı. IRCICA’nın dijital ortama aktarıp, erişime açtığı Fahreddin Paşa Koleksiyonu'ndaki fotoğraflarda Mekke, Medine, Hicaz bölgesi, Arap coğrafyası, Balkanlar, Anadolu'da görev yaptığı ve gezdiği yerlerin yanı sıra Afganistan’ın yer aldığına dikkati çeken Tomar, bu fotoğrafların son derece değerli olduğunu vurguladı.