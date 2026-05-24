Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Antalya sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri. Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, "Antalya bitkisel üretimde 31 üründe Türkiye'de birinci, 15 üründe ikinci, 12 üründe de üçüncü sırada. Ürettiğimiz ürünleri hem ülkemizin dört bir köşesine hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, "Son 20 yılda Antalya'da sebze üretimi 3 kat, meyve üretimi de 2,5 kat arttı. Hem iklimsel faktörler hem de yetenekli üreticilerimiz sayesinde bu başarı elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.