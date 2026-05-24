  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunları söylemeden önce iki kere düşünün! Yargıtay o lafı hakaret saydı! Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi Kurban Bayramı çocuklara anlatılmalı... Görsün, alışsın demek yerine bu cümleleri söyleyin Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz' Bakan müjdeyi duyurdu: İki il arası 2 saate düşecek! Bilim insanları açıkladı: Japon yürüyüş tekniği hastalıklara karşı adeta 'doğal aşı' hem de güçlü destek! Önder Özen'in ilk bombası Real Madrid'den! Meğer Türkiye'ye gelmeye... Suça Sürüklenen Çocuklarda Travma Sonrası Duygu Düzenleme Alarmı: Uzmanlardan Çok Disiplinli Çözüm Çağrısı Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu Olmaz böyle bir şey... Moldova'dan bile Beşiktaş'a kötü haber! Hiç bir şey yolunda gitmiyor
Ekonomi
16
Yeniakit Publisher
Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu
AA Giriş Tarihi:

Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Antalya sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri. Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, "Antalya bitkisel üretimde 31 üründe Türkiye'de birinci, 15 üründe ikinci, 12 üründe de üçüncü sırada. Ürettiğimiz ürünleri hem ülkemizin dört bir köşesine hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, "Son 20 yılda Antalya'da sebze üretimi 3 kat, meyve üretimi de 2,5 kat arttı. Hem iklimsel faktörler hem de yetenekli üreticilerimiz sayesinde bu başarı elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya, sebze üretiminde Türkiye'de ilk, meyve üretiminde de üçüncü sırada yer alıyor.

#2
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Gerek açık tarım alanlarında gerekse seralarda yılın dört mevsiminde üretimin yapılabildiği Antalya'da, tropik meyveler de dahil yüzlerce çeşit meyve ve sebze yetiştiriliyor.

#3
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Bereketli topraklarda yetiştirilen ürünler hem iç piyasaya sunuluyor hem de yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

#4
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre Antalya, 5 milyon 69 bin 77 ton ile Türkiye'nin en fazla sebze üreten ili oldu. Meyve üretiminde ise kent, 1 milyon 773 bin 695 ton ile üçüncü sırada yer aldı.

#5
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Ürün bazında da birçok meyve ve sebzede Türkiye'de en fazla üreten kent konumundaki Antalya, 2,7 milyon ton domates ile Türkiye üretiminin yüzde 33'ünü, 455 bin ton hıyar ile Türkiye üretiminin yüzde 31'ini, 779 bin ton biber ile Türkiye üretiminin yüzde 23'ünü karşılıyor.

#6
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Meyvede 40 bin ton avokado ile Türkiye üretiminin yüzde 58'ini sağlayan kent, ülke genelinde üretimin 3 bin ton mavi yemiş ile yüzde 51'ini, 403 bin ton muz ile yüzde 47'sini, 13 bin ton keçiboynuzu ile yüzde 46'sını, 516 bin ton portakal ile yüzde 39'unu gerçekleştiriyor.

#7
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Tarla bitkilerinde de Antalya, 323 ton çarkıfelek ile Türkiye üretiminin yüzde 86'sını, 4 bin 911 ton susam ile yüzde 33'ünü yetiştiriyor.

#8
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

ANTALYA, 31 ÜRÜNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ: Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Antalya'nın bitkisel üretimde zengin çeşitliliğe sahip bir kent olduğunu söyledi.

#9
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Antalya'yı tarımın başkenti olarak nitelendiren Erkal, şöyle konuştu:

#10
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

"2025 yılındaki bitkisel üretim verileri TÜİK tarafından açıklandı. Bitkisel üretimde 31 üründe Antalya Türkiye'de birinci, 15 üründe ikinci, 12 üründe de üçüncü sırada. Ürettiğimiz ürünleri hem ülkemizin dört bir köşesine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Örneğin domateste bir markayız Antalya olarak, dünyada ulaşabildiğimiz her yere domatesimizi satıyoruz."

#11
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Biberde, hıyarda, kültür mantarında Türkiye'de üretilen toplam üretimin ortalama üçte birinin Antalya'da yapıldığını vurgulayan Erkal, narenciye, nar, muz, keçiboynuzu gibi ürünlerde de ilin Türkiye'de lider olduğunu ifade etti.

#12
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Antalya'nın tarımda iddialı bir kent olduğuna işaret eden Erkal, "Antalya'da üretilen her meyve de sadece miktar açısından değil, lezzet ve kalite açısından iddialı." dedi.

#13
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Antalya'nın kesme çiçek ve süs bitkileri üretiminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Erkal, kentin Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 51'ini karşıladığını dile getirdi.

#14
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

SON 20 YILDA SEBZE ÜRETİMİ 3 KAT, MEYVE ÜRETİMİ 2,5 KAT ARTTI: Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Antalya topraklarının ve ikliminin tarım sektörü açısından verimli olduğuna işaret etti.

#15
Foto - Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu

Antalya'nın Türkiye'deki örtü altı üretimin yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştirdiğini aktaran Çandır, "Son 20 yılda Antalya'da sebze üretimi 3 kat, meyve üretimi de 2,5 kat arttı. Hem iklimsel faktörler hem de yetenekli üreticilerimiz sayesinde bu başarı elde edilmiştir." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti
Gündem

Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf geldi. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde ..
Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!
Dünya

Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı
Gündem

‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı

CHP’li Veli Ağbaba’nın siyasi menfaatleri uğruna takındığı ikiyüzlü tavır, arşivlerin patlamasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Bugün ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23