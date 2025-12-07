Haber Merkezi Giriş Tarihi: Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert
Hatay'da etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle çok sayıda hasar meydana geldi.
Hatay'da etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle çok sayıda hasar meydana geldi.
Hatay’da etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle, bir apartmanın dam duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobil ve 1 motosiklet olay nedeniyle hasar gördü.
Olay, Hatay’ın İskenderun ilçesi bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, üç katlı bir apartmanın dam duvarının çökmesine neden oldu.
Fırtınanın etkisiyle aniden çöken duvarın altında kalan 3 otomobilde ve 1 motosiklette hasar oluşurken, yaralanma yaşanmadı.
“ARAÇLAR PERT OLDU” Olay anına tanık olan 16 yaşındaki Ferhat Atar, şöyle konuştu;
"Çok şiddetli bir fırtına vardı. Dükkanın önünde abimle oturuyorduk. Bir anda büyük bir toz bulutu yükseldi, araçlar pert oldu. Burada bir çocuğun motosikleti vardı, o da zarar gördü. Yaklaşık 10 dakika önce de uçan bir tahta, dükkan çalışanının aracının tamponunu ezmişti. / kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23