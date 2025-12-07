  • İSTANBUL
Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

Hatay'da etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle çok sayıda hasar meydana geldi.

Foto - Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

Hatay’da etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle, bir apartmanın dam duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobil ve 1 motosiklet olay nedeniyle hasar gördü.

Foto - Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

Olay, Hatay’ın İskenderun ilçesi bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Foto - Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, üç katlı bir apartmanın dam duvarının çökmesine neden oldu.

Foto - Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

Fırtınanın etkisiyle aniden çöken duvarın altında kalan 3 otomobilde ve 1 motosiklette hasar oluşurken, yaralanma yaşanmadı.

Foto - Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

“ARAÇLAR PERT OLDU” Olay anına tanık olan 16 yaşındaki Ferhat Atar, şöyle konuştu;

Foto - Savaştan çıkmış gibi: 3 araba ve 1 motor pert

"Çok şiddetli bir fırtına vardı. Dükkanın önünde abimle oturuyorduk. Bir anda büyük bir toz bulutu yükseldi, araçlar pert oldu. Burada bir çocuğun motosikleti vardı, o da zarar gördü. Yaklaşık 10 dakika önce de uçan bir tahta, dükkan çalışanının aracının tamponunu ezmişti. / kaynak: haber7

