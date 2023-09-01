Satış sitelerinde ilan verirken iki kere düşünün

"Yetki belgeli emlak müşavirliği' konusunu düzenleyen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'nin (TTBS) hızlıca geliştirilerek, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) - Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Webtapu ve e-Devlet ile entegre çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bir mülk sahibi, e-Devlet'ten ya da Webtapu'dan girerek ilgili sayfada, kendi üzerinde görünen, satmayı veya kiralamayı düşündüğü taşınmaz için gerekli yetkiyi emlak danışmanına verebilmeli. İlan siteleri de TTBS'ye entegre olarak, yetki ve ortaklık sorgulaması yapabilmeli. İlan siteleri, sorgulamada yetkilendirme tespit ettiği gayrimenkuller için yetkili emlak işletmesinin veya kişisinin ilan girişine onay verir. Bu sayede ek yüklerden kurtulunabilir."