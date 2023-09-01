Satış sitelerinde ilan verirken iki kere düşünün

"Bu anlamda yapılan düzenlemeyi yerinde buluyoruz. Bir emlak firması hiçbir yetkisi olmayan bir portföyü yalan yanlış bilgilerle ilana çıkabiliyor, buradan piyasa tabiriyle 'gel gel' yaparak başka emlakçılardan daha avantajlı duruma geçebiliyor, haksız rekabete neden oluyor. Bu işi yapanlar genellikle yüksek bedeller ödedikleri için de çoğu emlak portalının da işine geliyor. Bence esas sorun hem kamu denetiminin hem de piyasa denetiminin olmamasında. Legal olarak çalışan emlakçı da mağdur olan tüketici de haklarını bilmiyor ve şikayet etmiyor. Bakanlık, meslek örgütleri, tüketici dernekleri bilinç konusunda eğitimler vermeli ve sonrasında bakanlık birimleri bu eğitimler ile ilgili sınavlar yapmalı. Her önüne gelen emlakçılık yapamamalı."