Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

FİLİZLENMİŞ SARIMSAK TÜKETİLİR Mİ? Sarımsaklar filizlendiğinde çöpe atmayın. Patatesler filizlendiğinde çok zararlıdır. Ancak sarımsaklar için bu durum geçerli değildir. Sabah'da yer alan bir habere göre; Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsaklar insanlar için oldukça faydalı kimyasallar üretir. Sarımsak ne kadar olgunlaşırsa içerisindeki antioksidan miktarı da o kadar artar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla filizlenmiş sarımsakları tüketebilirsiniz. Sadece küflenmiş veya çürümüş sarımsakları tüketmemeniz gerekiyor.