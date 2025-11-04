  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri olan Sarımsakla ilgili bilmeniz gerekenler. Bu bilgiler sayesinde aylarca sarımsakları bozmadan kullanabileceksiniz. Sarımsaklarınız ne küflenecek ne filizlenecek. Sarımsakların taze kalmasını sağlamak ve içlerinin boşalmasını engellemek için birkaç doğal çözüm bulunmaktadır. İşte sarımsakları aylarca taze tutmanın sırları!

#1
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Kış aylarında her gün sarımsak tüketmek gerekiyor. Bir çok kişi kokusundan dolayı sarımsak tüketmek istemiyor. Oysa büyük bir hata yapıyorlar.

#2
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır.

#3
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar. Vücudun savunma mekanizmasını çelik gibi güçlendirir ve metabolizma hızını düzenler.

#4
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Vücutta tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Sarımsak tıbbın en doğal ilacıdır.

#5
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Hemen hemen her yıl sarımsakla ilgili yeni bir araştırma yapılıyor.

#6
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirdiği bilinen sarımsağın İdrar söktürücü özelliği de vardır . Kalbi besleyen kroner damarları genişletir. Sarımsak başlı başına bir mucizedir.

#7
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Peki bu mucizeyi aylarca bozulmadan nasıl saklayabiliriz?

#8
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Haberciniz.biz'de yer alan habere göre; Sarımsakları uzun süre saklayabileceğiniz 5 farklı yöntem bulunuyor. İşte işinize yarayacak o yöntemler

#9
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

1- ROBOTTAN GEÇİRİN Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyebilir ya da robottan geçirebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin karıştırın. Sonra da bir kilitli poşete ya da buzdolabı poşetine koyun. İyice yaydıktan sonra dondurucuya atın. Kullanmak istediğinizde ince bir tabaka haline geldiği için istediğiniz miktarda parçalayarak kullanabilirsiniz.

#10
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

2-YAĞDA SAKLAMA Kabuğunu soyduğunuz sarımsağı bir kavanozun içine koyun. Üstüne ayçiçek ya da zeytinyağı ilave edin. İsterseniz zeytinyağı koyduğunuzda kekik ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Bu sosu da salatalarınıza koyabilirsiniz.

#11
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

3- KAPAKLI PLASTİKTE SAKLAMA Genellikle çilek, hazır salata gibi ürünlerde kullanılan plastik kapların içinde sarımsak saklayabilirsiniz. Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları yarım kiloluk kapaklı plastik kaplara koyun. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından kapağını kapatıp buzluğa atın. Uzun süre bu şekilde saklayabilirsiniz.

#12
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

4- TURŞU YÖNTEMİYLE SAKLAMA Soyduğunu sarımsakları 1 kiloluk kavanoza koyun. Üstüne 1.25 yeme kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı sirke ve kavanozun ağzına kadar su ekleyip kapaklarını kapatın. Bu yöntemle sarımsağı çok uzun süre saklayabilirsiniz.

#13
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

5-SARIMSAK TOZU YAPARAK SAKLAMA Sarımsakları ince ince doğrayıp yağlı kağıda yerleştirin. İncecik doğradıktan sonra üst üste gelmeyecek şekilde yağlı kağıda yayın. 4-5 gün güneşte kurutun. Kuruttuktan sonra bir çay kaşığı tuz ekleyip bir robottan geçirin. Un haline gelen sarımsak tozunu bir kavanoza koyun. Bu şekilde çok uzun süre tüketebilirsiniz.

#14
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Evet bu beş yöntem sayesinde sarımsakları aylarca bozulmadan saklayabilirsiniz. Denediğinizde faydasını göreceksiniz.

#15
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

FİLİZLENMİŞ SARIMSAK TÜKETİLİR Mİ? Sarımsaklar filizlendiğinde çöpe atmayın. Patatesler filizlendiğinde çok zararlıdır. Ancak sarımsaklar için bu durum geçerli değildir. Sabah'da yer alan bir habere göre; Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsaklar insanlar için oldukça faydalı kimyasallar üretir. Sarımsak ne kadar olgunlaşırsa içerisindeki antioksidan miktarı da o kadar artar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla filizlenmiş sarımsakları tüketebilirsiniz. Sadece küflenmiş veya çürümüş sarımsakları tüketmemeniz gerekiyor.

#16
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! İçi hemen boşalıyorsa çözümü kolay

Bir kavanoza zeytinyağı ekleyip, sarımsakları içine koyarak bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz. Zeytinyağındaki sarımsak, yaklaşık bir ay boyunca taze kalır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den yeni suikast! Şehit edildiler
Dünya

İsrail'den yeni suikast! Şehit edildiler

Filistin topraklarında ateşkesi ihlal eden terör devleti İsrail, Lübnan'da suikast gerçekleştirdi.
Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!
Gündem

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay uğradığı suikast sonucu öldürülen kankası Charlie Kirk'ün dul eşi Erika Kirk (36) ile ABD Başkan Y..
İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı
Gündem

İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Ataşehir civarında faaliyet gösteren “Yehova Şahitleri”nin, vatandaşların evlerine İsrail yanlısı broşürler bırakması infiale sebep..
Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 şiddetinde bir deperem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
New York’ta siyasi fırtına koptu! Trump’ın sözleri şehri adeta birbirine kattı!
Gündem

New York’ta siyasi fırtına koptu! Trump’ın sözleri şehri adeta birbirine kattı!

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani’yi “komünist” ifadeleriyle hedef alarak, onun seçimleri kazanması durumunda New York’..
CHP'li Meclis Üyesi fena madara oldu
Gündem

CHP'li Meclis Üyesi fena madara oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisinde AK Parti ile CHP grubu arasında, her iki partinin üyelerinin belediye başkanlıkları dönemlerinde yapılan proj..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23