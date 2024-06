Samsun Kültür Yolu Festivali

Can Bonomo konseri Festivalinin beşinci gününde sahneye çıkan ünlü sanatçı Can Bonomo, şarkılarını Samsunlularla beraber söyledi. Ünlü müzisyen Can Bonomo, Batıpark'ta hayranlarıyla buluştu. Can Bonomo, “Kara Konular, Yine Karşılaşırsak, Tükeniyor Ömrüm, Dem, Dağ, Rüyamda Buluttum, Dönelim, Toz Duman, Tarzım Değil, Hikayem Bitmedi, Tastamam, Kal Bugün, Güneş” gibi en sevilen şarkılarını Samsunlular için seslendirdi.