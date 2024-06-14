2024-06-14 13:02:45 Samsun Kültür Yolu Festivali
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali altıncı gününü konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli etkinliklerle geride bıraktı. Samsunlular, Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer ile Saathane Meydanı'nda gerçekleşen dinletide keyifli dakikalar yaşadı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde Ustalardan İzler konseri yoğun ilgiyle karşılandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahne alan Ladik Gönülden Gönüle Yetişkinler Korosu, Samsunluları Ladik türküleri ile buluşturdu.