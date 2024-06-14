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Kültür Sanat
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Samsun Kültür Yolu Festivali

2024-06-14 13:02:45
Samsun Kültür Yolu Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali altıncı gününü konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli etkinliklerle geride bıraktı. Samsunlular, Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer ile Saathane Meydanı'nda gerçekleşen dinletide keyifli dakikalar yaşadı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde Ustalardan İzler konseri yoğun ilgiyle karşılandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahne alan Ladik Gönülden Gönüle Yetişkinler Korosu, Samsunluları Ladik türküleri ile buluşturdu.

#1
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali

Samsun Müzesi Konferans Salonu, Doç. Dr. Rıfat Becerikli ve Aydın Sarman ile Orhan Gencebay Film ve Müzik Okumaları sohbetine ev sahipliği yaptı. Samsun Müzesi'nde opera ve sanat alanında keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Samsunlular, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde Değerleriyle Şehirler: Samsun söyleşisi için bir araya geldi.

#2
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali

Doğupark'ta kurulan “Çocuk Köyü” gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Samsun Müzesi'nde Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi gerçekleşti. Doğupark Çocuk Köyü'nde sahnelenen Kaptan Pengu ve Arkadaşları miniklere keyifli saatler yaşattı. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde Dramakolog Esat Zorkirişci ve Ron Okur Yazar Buluşmasında minikler eğlenceli bir kukla gösterisi deneyimi yaşadı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde ise Okulumuz Orman adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.

#3
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali

Can Bonomo konseri Festivalinin beşinci gününde sahneye çıkan ünlü sanatçı Can Bonomo, şarkılarını Samsunlularla beraber söyledi. Ünlü müzisyen Can Bonomo, Batıpark'ta hayranlarıyla buluştu. Can Bonomo, “Kara Konular, Yine Karşılaşırsak, Tükeniyor Ömrüm, Dem, Dağ, Rüyamda Buluttum, Dönelim, Toz Duman, Tarzım Değil, Hikayem Bitmedi, Tastamam, Kal Bugün, Güneş” gibi en sevilen şarkılarını Samsunlular için seslendirdi.

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