Sakal-ı Şerif bu kutuda korunacak

Bazı vatandaşların "Biz göremiyoruz" demesi üzerine Başoğlu, "İnşallah Kadir Gecesi'nde açacağız. Ona dokunmak ya da ona yakın olmak aslında Peygamber efendimizin Sünnet-i Seniyye'sine, emirlerine, tavsiyelerine uymaktan daha değerli değildir. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ama Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i bizlere emanettir." dedi.