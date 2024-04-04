Sakal-ı Şerif'i görenler gözyaşlarına hakim olamadı

Her sene Ramazan ayında kutsal emanet olan Sakal-ı Şerifi camilerinde ziyarete açtıklarını söyleyen Karataş Camii İmam Hatibi Servet Babür, “Bugün Tatvan ilçemizin Karataş Camisi’nde Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirdik. Her sene Sakal-ı Şerif'i cemaatimizle buluşturuyoruz. Cami cemaatimiz ikindi namazını kıldıktan sonra sırayla Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek Resulullah Efendimize karşı olan özlemini dile getirdiler. Bu bizim için en büyük onurdur. Rabbim ziyaretimizi dergâhında kabul buyursun” dedi.