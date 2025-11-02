Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

YAPILAN HATA NEDENİYLE İŞ BİLE BULAMIYOR Kayıttaki tanı yüzünden kimsenin kendisini işe de almadığını söyleyen Ayrılmaz, "Bir işe girmek için gidiyorum, serebral palsi tanısı yüzünden işe almıyorlar. Herhangi bir problemim yok. Dediğim gibi 5 yıl önce arkadaşlarımla halı saha maçına gittiğimde sadece düşüp ayağımı incittim ve fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi de benim haberim olmadan bu yanlış tanıyı benim adıma tanımlamış. Ben futbol sahasına gitmeden önce de sağlıkla ilgili bir problemim yoktu, gittikten sonra da yoktu. Sigorta girişi için bir işyerine başvurdum, bu tanı yüzünden işe almadılar. Sigorta girişimi yapamadılar." ifadelerini kullandı.