Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

IHA Giriş Tarihi:
Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Hamza Ayrılmaz (18), ehliyet almak için sağlık raporu almaya gittiği hastanede yatalak hasta olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

#1
Foto - Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Hamza Ayrılmaz, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada oyun oynadığı sırada ayağını incitti. Olayın ardından hastaneye giden Ayrılmaz, kısa bir süre fizik tedavi alarak hayatına devam etti.

#2
Foto - Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

SAĞLIK RAPORU ALMAK İSTERKEN ORTAYA ÇIKTI Geçen yıl 18 yaşına giren Ayrılmaz, ehliyet sınavına girmek için başvuru yaptı. Kendisinden istenen evrakları tamamlamak için hastaneye giden Ayrılmaz, sağlık raporu almak istedi. Doktor, siteme baktıklarında Hamza Ayrılmaz'ın kayıtlarda "serebral palsi hastası" olduğunu gördü.

#3
Foto - Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

Ayrılmaz yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarımla halı sahada maç yaparken düşüp ayağımı incittim. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde fizik tedaviye gittim. Benim adıma serebral palsi felçli hastalığını tanımlamışlar. Ehliyet almaya gittiğimde raporda serebral palsi, yüzde yüz felç olduğum için bana ehliyet vermediler."

#4
Foto - Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

YAPILAN HATA NEDENİYLE İŞ BİLE BULAMIYOR Kayıttaki tanı yüzünden kimsenin kendisini işe de almadığını söyleyen Ayrılmaz, "Bir işe girmek için gidiyorum, serebral palsi tanısı yüzünden işe almıyorlar. Herhangi bir problemim yok. Dediğim gibi 5 yıl önce arkadaşlarımla halı saha maçına gittiğimde sadece düşüp ayağımı incittim ve fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi de benim haberim olmadan bu yanlış tanıyı benim adıma tanımlamış. Ben futbol sahasına gitmeden önce de sağlıkla ilgili bir problemim yoktu, gittikten sonra da yoktu. Sigorta girişi için bir işyerine başvurdum, bu tanı yüzünden işe almadılar. Sigorta girişimi yapamadılar." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

"ASKERLİĞİMİ DE YAPAMAYACAĞIM" Yanlış tanı nedeniyle askerliğini de yapamayacağını söyleyen Ayrılmaz, "Askerlik zamanım da yaklaştı. Bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım. Bu tanının kaldırılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben bu durumu ehliyet almaya gittiğimde öğrendim. Sağlık raporu için beni aile hekimliğine yönlendirdiler. Raporu almaya gittiğimde adıma serebral palsi hastalığının tanımlandığını öğrendim. Görmediğimiz yer kalmadı ama bu tanıyı kaldıramıyoruz. Askerliğimi bir iki yıl kaldı. Zaten bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım ama ben askerliğimi yapmayı çok istiyorum. Bu tanı adıma kaldığı sürece ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Şaka gibi olay: Ehliyet almaya gitti felç olduğunu öğrendi!

TANIYI 2020 YILINDA ALMIŞ Baba Salman Ayrılmaz ise sürece dair şöyle konuştu: "Bu durumu oğluma ehliyet almaya gittiğimizde öğrendik. Bu tanı 2020 yılında konulmuş ama biz yeni fark ettik. Oğlum 18 yaşına girdiğinde normal bir şekilde ehliyet almak istedik ama ehliyet alamazsınız dendi. Biz de o zaman bu serebral palsi hastalığının öğrendik. Daha önce hiç karşılaşmadık. Çocuğunuzun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Top oynuyor, bisiklet sürüyor. Bir an önce bu tanının kaldırılmasını istiyoruz. Nereye gidiyorsak bizim kaldırmaya yetkimiz yok deniyor. Bir an önce kaldırılsın."

Yorumlar

niye?

felçli ehliyet alamaz diye bir şey yok, yatalak alamaz
