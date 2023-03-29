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Ramazan
8
Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

2023-03-29 12:09:06
Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederken, çabuk acıktıran kimi besinlerden özellikle sahurda uzak durmalısınız. Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalı. Peynir, yumurta, ceviz, domates, salatalık, yeşillik, süt, tam tahıllı ekmek gibi yiyecekler sofrada yer almalı. Çabuk acıktırmaya neden olan besinler…

#1
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

SAHURDA UZAK DURMAK GEREK BESİNLER; Bal, reçel, pekmez Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açar hem de susatır.

#2
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Şekerli besinler size ani doygunluk sağlayarak iyi beslenmenizi engeller, ertesi gün kan şekerinizin düşmesine neden olacağından sahur sofranızda yer almasın.

#3
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Reçel çeşitleri Kayısı, çilek ve vişne gibi meyvelerden yapılan reçel kahvaltılarda olduğu gibi sahurda da yer alan besinler arasındadır. İçerdiği şeker bulunan bu besinler uzun süre tok tutuğu sanılır ancak uzmanların en çok uyarıda bulunduğu besinler reçellerdir. Çünkü reçeller içerdikleri şeker bakımından kan şekerini yükseltir. Bu da hızla acıkmaya ve susamaya neden olabilir.

#4
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Tuzlu peynirler, zeytin, turşu Çok fazla tuz içeren bu besinleri sahurda yemeyin gün içinde susamanıza neden olacaktır. Tuz vücuttaki sıvı oranını hızla tükettiğinden hemen susamaya neden olur.

#5
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Özellikle tükürük bezlerinin yavaş çalışmasına neden olur. Bu da çabucak vücuttaki sıvı oranını azaltır. Bu yüzden peynir alırken içeriğindeki tuz oranına dikkat edilmelidir.

#6
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Salam, sucuk, sosis İşlenmiş etlerden olan bu besinler sahur için oldukça ağır ve baharatlı besinlerdir aynı şekilde susamanıza da neden olacağından şarküteri ürünü etleri de sahurda yemeyin.

#7
Foto - Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

İşlenmiş ürünler Sucuk, salam ve konserve çeşitleri gibi ürünler işlenmiştir. İçerilerinde yüksek miktarda yağ barındıran bu ürünler aynı zamanda bozulmaması içinde bazı ek ürünler eklenir. Bu da besinleri olabildiğince sağlıksız yapar. Bunun yanı sıra besinler vücutta sindirimden geçerken aşırı sıvı kullanır. Vücudun sıvı oranı sindirim işlemi sırasında düşer. Ayrıca çabuk acıktırırlar.

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