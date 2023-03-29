Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...

Reçel çeşitleri Kayısı, çilek ve vişne gibi meyvelerden yapılan reçel kahvaltılarda olduğu gibi sahurda da yer alan besinler arasındadır. İçerdiği şeker bulunan bu besinler uzun süre tok tutuğu sanılır ancak uzmanların en çok uyarıda bulunduğu besinler reçellerdir. Çünkü reçeller içerdikleri şeker bakımından kan şekerini yükseltir. Bu da hızla acıkmaya ve susamaya neden olabilir.