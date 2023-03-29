2023-03-29 12:09:06 Sahurda tok tutuyor diye yiyoruz ama uzak durun! 2 saat içinde acıktırıyor...
Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederken, çabuk acıktıran kimi besinlerden özellikle sahurda uzak durmalısınız. Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalı. Peynir, yumurta, ceviz, domates, salatalık, yeşillik, süt, tam tahıllı ekmek gibi yiyecekler sofrada yer almalı. Çabuk acıktırmaya neden olan besinler…