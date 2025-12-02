Sahte sitelerde faiz tuzağı!

Telefonla devam eden ikinci aşama Dolandırıcıların kurduğu düzen sadece sosyal medya ile sınırlı değil. Sahte reklamlara tıklayan kullanıcılar, kısa süre içinde “bankadan arıyoruz” iddiasıyla telefon alabiliyor. Arayan kişiler, kullanıcının adını-soyadını doğru söyleyerek güven kazanıyor ve ardından işlem onayı bahanesiyle SMS kodu talep ediyor. Ankara’da yaşayan bir kullanıcı, sosyal medyada gördüğü kredi ilanına tıkladıktan kısa süre sonra bu yöntemle kandırılmaya çalışıldı. Kullanıcı, kendisinden kod istenmesi üzerine şüpheye düşerek bilgilerini paylaşmadı. Bankaya ulaştığında aramanın tamamen sahte olduğu ortaya çıktı. Benzer bir olay da İzmir’de yaşandı. Kullanıcıya kredi başvurusunun onaylandığını belirten profesyonel bir SMS gönderildi; bağlantıya tıklayınca telefon ekranı kilitlendi. Bunun üzerine banka ile iletişime geçen kullanıcı dolandırıcılıktan son anda kurtuldu.