Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Sahte sitelerde faiz tuzağı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sahte sitelerde faiz tuzağı!

Bankalar, sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan sahte kredi ilanları nedeniyle kullanıcılarını uyarıyor; özellikle SMS kodlarının kesinlikle paylaşılmaması isteniyor. Türkiye’de bankalar son günlerde müşterilerine daha yoğun güvenlik bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Özellikle sosyal medya platformlarında bankaların adı kullanılarak hazırlanan “düşük faizli, yüksek tutarlı kredi” ilanlarında dikkat çekici bir artış görülüyor. Bankalar, bu sahte reklamlara tıklanmaması, açılan sayfalara hiçbir kişisel bilginin girilmemesi ve SMS ile iletilen tek kullanımlık kodların kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor. Artan uyarılar, dijital bankacılıkta sahte ilan üretiminin kurumsal iletişim üzerinde dahi etkili olmaya başladığını gösteriyor.

#1
Foto - Sahte sitelerde faiz tuzağı!

Sosyal medya üzerinden kurulan profesyonel tuzaklar Sabah’ın aktardığı bilgilere göre yeni dolandırıcılık yöntemi çoğunlukla sosyal medya reklamlarıyla başlıyor. Dolandırıcılar, bankaların resmi renklerini, logolarını ve duyuru tasarımlarını taklit eden sahte kampanya görselleri hazırlıyor. Gerçek bir kampanya izlenimi veren bu tasarımlar, kullanıcıları kolaylıkla yanıltabilecek kadar profesyonel hazırlanıyor. Reklama tıklayan kullanıcılar, bankanın internet sitesine benzeyen sahte bir ara yüze yönlendiriliyor. Bu noktada kullanıcıların kart bilgileri, müşteri numaraları, dijital bankacılık şifreleri ve SMS onay kodları hedef alınıyor. Uzmanlara göre sosyal medya kullanımındaki artış, bu yöntemi son aylarda daha cazip ve etkili hâle getirdi.

#2
Foto - Sahte sitelerde faiz tuzağı!

Telefonla devam eden ikinci aşama Dolandırıcıların kurduğu düzen sadece sosyal medya ile sınırlı değil. Sahte reklamlara tıklayan kullanıcılar, kısa süre içinde “bankadan arıyoruz” iddiasıyla telefon alabiliyor. Arayan kişiler, kullanıcının adını-soyadını doğru söyleyerek güven kazanıyor ve ardından işlem onayı bahanesiyle SMS kodu talep ediyor. Ankara’da yaşayan bir kullanıcı, sosyal medyada gördüğü kredi ilanına tıkladıktan kısa süre sonra bu yöntemle kandırılmaya çalışıldı. Kullanıcı, kendisinden kod istenmesi üzerine şüpheye düşerek bilgilerini paylaşmadı. Bankaya ulaştığında aramanın tamamen sahte olduğu ortaya çıktı. Benzer bir olay da İzmir’de yaşandı. Kullanıcıya kredi başvurusunun onaylandığını belirten profesyonel bir SMS gönderildi; bağlantıya tıklayınca telefon ekranı kilitlendi. Bunun üzerine banka ile iletişime geçen kullanıcı dolandırıcılıktan son anda kurtuldu.

#3
Foto - Sahte sitelerde faiz tuzağı!

“Bilgilerinizi paylaşmayın” uyarıları artıyor Bankalar, SMS ile gönderilen tek kullanımlık işlem şifrelerinin dolandırıcılık girişimlerinin merkezinde yer alması nedeniyle güvenlik mesajlarını sıklaştırdı. Son gönderilen bilgilendirmelerde, “Telefonla arayan hiçbir kişiye kart bilgilerinizi, müşteri numaranızı, dijital bankacılık şifrenizi ve SMS kodunuzu vermeyiniz” ifadeleri öne çıkıyor. Ayrıca kullanıcıların, tanımadıkları kişilerin talebiyle telefon tuşlaması yapmaması isteniyor.

#4
Foto - Sahte sitelerde faiz tuzağı!

Sahte reklamlar neredeyse kurumsal kimliği kopyalıyor Dolandırıcıların hazırladığı sahte kampanyaların giderek profesyonelleşmesi dikkat çekiyor. Bankaların kurumsal kimliğini birebir taklit eden görseller hazırlanıyor; “başvurunuzu tamamlayın”, “onaylanmış kredi fırsatınız var” gibi ifadelerle kullanıcıda gerçek bir işlem yapıldığı izlenimi yaratılıyor. Bazı durumlarda dolandırıcıların bankanın adıyla SMS gönderebilmesi, tuzakların fark edilmesini daha da zorlaştırıyor.

#5
Foto - Sahte sitelerde faiz tuzağı!

