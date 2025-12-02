Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sahte sitelerde faiz tuzağı!
Bankalar, sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan sahte kredi ilanları nedeniyle kullanıcılarını uyarıyor; özellikle SMS kodlarının kesinlikle paylaşılmaması isteniyor. Türkiye’de bankalar son günlerde müşterilerine daha yoğun güvenlik bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Özellikle sosyal medya platformlarında bankaların adı kullanılarak hazırlanan “düşük faizli, yüksek tutarlı kredi” ilanlarında dikkat çekici bir artış görülüyor. Bankalar, bu sahte reklamlara tıklanmaması, açılan sayfalara hiçbir kişisel bilginin girilmemesi ve SMS ile iletilen tek kullanımlık kodların kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor. Artan uyarılar, dijital bankacılıkta sahte ilan üretiminin kurumsal iletişim üzerinde dahi etkili olmaya başladığını gösteriyor.