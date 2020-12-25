2020-12-25 13:36:57 Sahte cenneti vaadeden Alamut Kalesi nasıl yıkıldı? Büyük Selçuklu defalarca kuşatmıştı
Ülkemizde pek çok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu tarihi yapılardan birisi de Alamut kalesidir. Alamut kalesi özellikleri bakımından ve tarihi bakımından oldukça ihtişamlı bir kaledir. Çeşitli platformlar üzeirnden Alamut kalesi tarihi hakkında araştırma yapılmaktadır. Peki, Alamut kalesi nerede Alamut kalesi tarihi, özellikleri ve hakkında bilgiler nelerdir? Alamut kalesine dair tüm bilgileri derledik.