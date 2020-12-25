Sahte cenneti vaadeden Alamut Kalesi nasıl yıkıldı? Büyük Selçuklu defalarca kuşatmıştı

Alamut Kalesi Tarihi Alamut kalesi 860 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Alamut kalesi aynı zamanda Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl olarak da adlandırılan bir kaledir. Tarihçilere göre Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale pek çok kez defalarca inşa ettirilmiştir. Kale haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah'ın eline 1090 yılında geçit. Batı'nın karargahı olarak Alamut kalesi kullanılmış oldu. Alamut kalesi tarihte pek çok hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Sultan Melikşah tarafından kuşatılan kale, başarılı olamadı. Kale uzun süre kuşatıldı fakat Batiniler kaleyi hiçbir topluluğa vermedi uzun süre Batiniler elinde kalan Alamut kalesi tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.