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Sahte cenneti vaadeden Alamut Kalesi nasıl yıkıldı? Büyük Selçuklu defalarca kuşatmıştı

2020-12-25 13:36:57
Sahte cenneti vaadeden Alamut Kalesi nasıl yıkıldı? Büyük Selçuklu defalarca kuşatmıştı

Ülkemizde pek çok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu tarihi yapılardan birisi de Alamut kalesidir. Alamut kalesi özellikleri bakımından ve tarihi bakımından oldukça ihtişamlı bir kaledir. Çeşitli platformlar üzeirnden Alamut kalesi tarihi hakkında araştırma yapılmaktadır. Peki, Alamut kalesi nerede Alamut kalesi tarihi, özellikleri ve hakkında bilgiler nelerdir? Alamut kalesine dair tüm bilgileri derledik.

#1
Foto - Alamut kalesi köklü bir tarihi olan kaledir. Alamut kalesi Türk tarihi için en önemli kalelerden biridir. Alamut kalesinde günümüzde hala pek çok arkelojik kazılar yapılmaktadır.

Alamut kalesi köklü bir tarihi olan kaledir. Alamut kalesi Türk tarihi için en önemli kalelerden biridir. Alamut kalesinde günümüzde hala pek çok arkelojik kazılar yapılmaktadır.

#2
Foto - Alamut Kalesi Nerede? Alamut İran'ın Kavzin şehrinde yer alan bir kaledir. Alamut kalesi Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur. Hazar Denizi'nin güneyinde yer almaktadır.

Alamut Kalesi Nerede? Alamut İran'ın Kavzin şehrinde yer alan bir kaledir. Alamut kalesi Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur. Hazar Denizi'nin güneyinde yer almaktadır.

#3
Foto - Alamut Kalesi Tarihi Alamut kalesi 860 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Alamut kalesi aynı zamanda Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl olarak da adlandırılan bir kaledir. Tarihçilere göre Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale pek çok kez defalarca inşa ettirilmiştir. Kale haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah'ın eline 1090 yılında geçit. Batı'nın karargahı olarak Alamut kalesi kullanılmış oldu. Alamut kalesi tarihte pek çok hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Sultan Melikşah tarafından kuşatılan kale, başarılı olamadı. Kale uzun süre kuşatıldı fakat Batiniler kaleyi hiçbir topluluğa vermedi uzun süre Batiniler elinde kalan Alamut kalesi tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.

Alamut Kalesi Tarihi Alamut kalesi 860 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Alamut kalesi aynı zamanda Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl olarak da adlandırılan bir kaledir. Tarihçilere göre Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale pek çok kez defalarca inşa ettirilmiştir. Kale haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah'ın eline 1090 yılında geçit. Batı'nın karargahı olarak Alamut kalesi kullanılmış oldu. Alamut kalesi tarihte pek çok hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Sultan Melikşah tarafından kuşatılan kale, başarılı olamadı. Kale uzun süre kuşatıldı fakat Batiniler kaleyi hiçbir topluluğa vermedi uzun süre Batiniler elinde kalan Alamut kalesi tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.

#4
Foto - Moğol hükümdari Hülagu kaleyi feth ettikten sonra yerle bir etmiştir. Kale büyük tahribata uğramıştır. Batiniler tekrardan kaleyi ele geçirmek için hazırlanıp gelseler de Moğollar kaleyi vermedi ve Batiniler bu saldırıda bozguna uğratılmış oldu. Safeviler zamanında ise kale ilk kez hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alamut kalesi Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra günümüze kadar hiç onarılmadı. Kale harabe şeklinde şuan savaş kalıntılarını taşıyan bir kaledir.

Moğol hükümdari Hülagu kaleyi feth ettikten sonra yerle bir etmiştir. Kale büyük tahribata uğramıştır. Batiniler tekrardan kaleyi ele geçirmek için hazırlanıp gelseler de Moğollar kaleyi vermedi ve Batiniler bu saldırıda bozguna uğratılmış oldu. Safeviler zamanında ise kale ilk kez hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alamut kalesi Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra günümüze kadar hiç onarılmadı. Kale harabe şeklinde şuan savaş kalıntılarını taşıyan bir kaledir.

#5
Foto - Alamut Kalesi Özellikleri - Pers mimarisi ile birlikte inşa edilmiştir. - Sarp bir kayalıkların üzerine inşa edilmiştir. - Hasan Sabbah tarafından Alamut kalesine su kuyusu yaptırılmıştır. - Kale surlarla çevrili olan bir yapıdır. - Sert kayalarla inşa edilmiştir. - Alamut kalesi 8200 metre yüksekliği bulunur. - Kaleye ulaşabilmek için yer altı yolları bulunur. - Kaleye ihtiyaç ulaştırmak için suya oldukça yakın bir konumda bulunur.

Alamut Kalesi Özellikleri - Pers mimarisi ile birlikte inşa edilmiştir. - Sarp bir kayalıkların üzerine inşa edilmiştir. - Hasan Sabbah tarafından Alamut kalesine su kuyusu yaptırılmıştır. - Kale surlarla çevrili olan bir yapıdır. - Sert kayalarla inşa edilmiştir. - Alamut kalesi 8200 metre yüksekliği bulunur. - Kaleye ulaşabilmek için yer altı yolları bulunur. - Kaleye ihtiyaç ulaştırmak için suya oldukça yakın bir konumda bulunur.

#6
Foto - Alamut Kalesi Hakkında Bilgi Hasan Sabbah tarafından ele geçirildikten sonra kale önemini kazanmıştır. Hasan Sabbah fedailerine burada sahte cennet vaadi sunmuştur. Haşhaşilik öğretisini bu kalede yaymıştır. Elamutlar devletinin karargahı olmuş bir kaledir.

Alamut Kalesi Hakkında Bilgi Hasan Sabbah tarafından ele geçirildikten sonra kale önemini kazanmıştır. Hasan Sabbah fedailerine burada sahte cennet vaadi sunmuştur. Haşhaşilik öğretisini bu kalede yaymıştır. Elamutlar devletinin karargahı olmuş bir kaledir.

#7
Foto - Kale Selçuklular tarafından pek çok defa kuşatmaya maruz kaldı ama kuşatmalar komutanın veya padişahın ölmesi üzerine kaldırılıyordu bazı Selçuklu sultanları Haşhaşîler ile ittifak dahi yapmıştır.

Kale Selçuklular tarafından pek çok defa kuşatmaya maruz kaldı ama kuşatmalar komutanın veya padişahın ölmesi üzerine kaldırılıyordu bazı Selçuklu sultanları Haşhaşîler ile ittifak dahi yapmıştır.

#8
Foto - Örnegin Sencer kardeşleri ile taht kavgasına giriştiğinde Haşhaşîler ile ittifak yaptı. Kaleye yönelik ilk ciddi kuşatma 1092 Yılında yapıldı.

Örnegin Sencer kardeşleri ile taht kavgasına giriştiğinde Haşhaşîler ile ittifak yaptı. Kaleye yönelik ilk ciddi kuşatma 1092 Yılında yapıldı.

#9
Foto - Nizamülmülk komutasındaki Selçuklu ordusu kaleyi kuşattı (1. Alamut Savaşı) ama Nizamülmülk kuşatma sırasında bir Haşhaşî tarafından öldürüldü. 1 ay sonra da Sultan Melikşah öldü ve kuşatma kaldırıldı.

Nizamülmülk komutasındaki Selçuklu ordusu kaleyi kuşattı (1. Alamut Savaşı) ama Nizamülmülk kuşatma sırasında bir Haşhaşî tarafından öldürüldü. 1 ay sonra da Sultan Melikşah öldü ve kuşatma kaldırıldı.

#10
Foto - 1117 Yılında Kale Sultan Muhammed Tapar'ın emri üzerine Selçuklu Emiri Anuştegin Şirgir tarafından uzun bir süre kuşatıldı

1117 Yılında Kale Sultan Muhammed Tapar'ın emri üzerine Selçuklu Emiri Anuştegin Şirgir tarafından uzun bir süre kuşatıldı

#11
Foto - 2.Alamut Muharebesi Kale düşmeye yakın bir durumda iken Sultan öldü kuşatma kaldırıldı.

2.Alamut Muharebesi Kale düşmeye yakın bir durumda iken Sultan öldü kuşatma kaldırıldı.

#12
Foto - Hasan Sabbah'ın ölümünden sonra yerine Rudbarlı bir Türk ve sağ kolu olan Kiya Buzrug Ummid (1124 - 1138), Elemût Piri olur.

Hasan Sabbah'ın ölümünden sonra yerine Rudbarlı bir Türk ve sağ kolu olan Kiya Buzrug Ummid (1124 - 1138), Elemût Piri olur.

#13
Foto - Elemût Devleti’nin 1256 yılında Moğollar tarafından yıkılıncaya dek de aynı soydan İranlılar yönetime gelirler. Nizari İsmaililer Hazar Denizi’nin güneyine Deylem ve Gilan’a da egemen olmuşlardır.

Elemût Devleti’nin 1256 yılında Moğollar tarafından yıkılıncaya dek de aynı soydan İranlılar yönetime gelirler. Nizari İsmaililer Hazar Denizi’nin güneyine Deylem ve Gilan’a da egemen olmuşlardır.

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