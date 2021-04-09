Sağlıkçıların karlı havada aşı mesaisi

Yanlış bilgilendirmeden dolayı bazen işlerinin zorlaştığına dikkat çeken Sert, “Bu kapsamdan bizler ulaştığımız yerlerde aşılama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da vatandaşa konuya ilişkin güncel bilgiler de veriyoruz. Havalar ısındı ama kışın ortalarında yollar karlıydı. Bu yüzden yollarla ilgili bir problemimiz oldu. Haliyle köylere ulaşım zorlaştı. Ancak yine de üstesinden gelmeyi başardık” diye konuştu. Zaman zaman kara bata çıka, zaman zaman çamura gire çıka vatandaşa hizmet götürdüklerini söyleyen Sert, kırsal mahallede yaşayanların da korona virüs aşı hizmetinden geri kalmaması için mücadele verdiklerini kaydetti. İkinci doz aşısını olan yaşlı vatandaşlar ise sağlık ekiplerinin ulaşımı zor mahallelerine gelerek kendilerine hizmet getirdikleri için devlet yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.