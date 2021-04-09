Sağlıkçıların karlı havada aşı mesaisi

Türkiye, korona virüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz coğrafya koşullarına rağmen yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını duyurdu. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Muradiye ilçesine bağlı en ücra mahallelerde yaşayan vatandaşa aşı hizmeti götürüyor. Araç yolu olmayan dağlık arazide yürüyerek ilerleyen aşı ekibi; engebeli arazi, kar ve çamur demeden aşı çalışması ve filyasyon takibini başarıyla yerine getiriyor.