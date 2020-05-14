2020-05-14 14:27:18 Sağlık Bakanı'nın verdiği detay haritaya yansıdı! Bu şehirlere dikkat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu iyi haberleri peş peşe vererek paylaştı. İstikrarlı iyileşmeye dikkat çeken Bakan, alınan tedbirlerin büyükşehirlerde işe yaradığını anlattı. Peki Anadolu'da durum ne? Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki corona virüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerde son durum...