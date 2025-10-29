Sadece su satarak ülkenin en zengin adamı oldu!

Geçen yıl birinci olan Cang Yiming, servetini 470 milyar yuana (yaklaşık 66,1 milyar dolar) çıkarsa da ikinci sıraya geriledi. ABD Kongresi’nin TikTok’a yönelik “devredilme veya kapatılma” kararının ardından, Donald Trump’ın uygulamanın ABD’li ortaklardan oluşan bir konsorsiyuma devredileceğini açıklaması Cang’ın sıralamadaki yerini etkiledi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, Dell’in kurucusu Michael Dell, News Corp’un kurucusu Rupert Murdoch ve oğlu Lachlan Murdoch’ın yer aldığı bir konsorsiyumun TikTok’u devralacağını duyurmuştu. Devir sonrası, ABD’li ortakların TikTok’un ?’ine, ByteDance’in ise en fazla ’lik paya sahip olacağı belirtiliyor.