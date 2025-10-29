  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Sadece su satarak ülkenin en zengin adamı oldu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sadece su satarak ülkenin en zengin adamı oldu!

Çin’de şişelenmiş doğal kaynak suyu üreticisi Nongfu Spring’in kurucusu ve patronu Cong Şanşan, ülkenin en zengin kişisi unvanını yeniden kazandı.

#1
Foto - Sadece su satarak ülkenin en zengin adamı oldu!

Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan "Çin Zenginler Listesi"ne göre Cong’un serveti 530 milyar yuana (yaklaşık 74,5 milyar dolar) ulaştı.

#2
Foto - Sadece su satarak ülkenin en zengin adamı oldu!

2020–2023 yıllarında zirvede yer alan Cong, 2024’te tahtı TikTok’un kurucusu Cang Yiming’e kaptırmıştı. Ancak bu yıl yeniden ilk sıraya yükseldi. 70 yaşındaki Cong’un serveti geçen yıla göre V arttı. Cong, 2020’de Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’yı geçerek ilk kez listenin tepesine oturmuştu.

#3
Foto - Sadece su satarak ülkenin en zengin adamı oldu!

Geçen yıl birinci olan Cang Yiming, servetini 470 milyar yuana (yaklaşık 66,1 milyar dolar) çıkarsa da ikinci sıraya geriledi. ABD Kongresi’nin TikTok’a yönelik “devredilme veya kapatılma” kararının ardından, Donald Trump’ın uygulamanın ABD’li ortaklardan oluşan bir konsorsiyuma devredileceğini açıklaması Cang’ın sıralamadaki yerini etkiledi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, Dell’in kurucusu Michael Dell, News Corp’un kurucusu Rupert Murdoch ve oğlu Lachlan Murdoch’ın yer aldığı bir konsorsiyumun TikTok’u devralacağını duyurmuştu. Devir sonrası, ABD’li ortakların TikTok’un ?’ine, ByteDance’in ise en fazla ’lik paya sahip olacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!
Gündem

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

Fenerbahçe’nin Stuttgart ile oynadığı maçı izlemek için İstanbul'a gelen 4 turist Galata Köprüsü altındaki bir restoranda yemek yedi. Ödedik..
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan deprem bölgesindeki imar ve ihya çalışmalarına ilişkin CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar geldi. ..
Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!
Gündem

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, hükümetin Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesini eleştirdi. Bu adımın Türkiye'de yaşayan, t..
Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı
Dünya

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı

Ateşkesi sürekli ihlal eden terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı başlattı.
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
Gündem

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut..
Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ "muktedir"
Gündem

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ “muktedir”

Ahmet Taşgetiren’in Ekrem İmamoğlu savunusuna sert tepki yükseliyor. Bir yanda çürük domatesleri seçip evine götürmeye çalışan başörtülü ann..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23