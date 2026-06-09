Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Bunun yanı sıra avokadonun içerdiği tekli doymamış yağ asitlerinin büyük kısmını oluşturan oleik asit, zeytinyağında bulunan sağlıklı yağlarla benzer özellikler taşıyor ve kalp dostu beslenme modellerinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Diyabet Riskinde de Olumlu Sonuçlar Araştırmalar, avokadonun yalnızca kalp sağlığı açısından değil, kan şekeri kontrolü konusunda da fayda sağlayabileceğini gösteriyor. 6 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, düzenli avokado tüketen bireylerde Tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Özellikle prediyabet olarak adlandırılan yüksek risk grubundaki kişilerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Uzmanlara göre avokadonun yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağ yapısı, sindirimi yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişlerin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Beslenme uzmanları, avokadonun sağlıklı bir besin olmasına rağmen yüksek enerji içeriğine sahip olduğunu hatırlatıyor. Yaklaşık yarım avokado 160 kalori ve 15 gram yağ içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, avokadonun mevcut beslenme düzenine ek bir gıda olarak değil; tereyağı, margarin, mayonez gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine tercih edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.