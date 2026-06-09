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Yeniakit Publisher
Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor
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Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Dünya genelinde ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında kalp ve damar hastalıkları geliyor. Uzmanlar, kalp sağlığı için sadece ilaçların yeterli olmadığını ve günlük beslenme alışkanlıklarında önemine dikkat çekiyorlar...

#1
Foto - Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında geliyor. Uzmanlar, uzun araştırmalar sonucunda kalp sağlığının sadece ilaçlarla değil, günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak doğru tercihlerle de mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

#2
Foto - Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Bu noktada öne çıkan besinlerden biri de avokado. Çoğu kişi tarafından sebze olarak bilinse de botanik açıdan bir meyve olan avokado, içerdiği sağlıklı yağlar, lif ve mineraller sayesinde son yıllarda bilim insanlarının da yakından incelediği gıdalar arasında yer alıyor.

#3
Foto - Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve 111 binden fazla kişinin verilerinin yaklaşık 30 yıl boyunca takip edildiği çalışma, avokado tüketimi ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

#4
Foto - Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Araştırmaya göre haftada en az iki porsiyon avokado tüketen bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 16, koroner kalp hastalığı riskinin ise yüzde 21 daha düşük olduğu belirlendi. Bilim insanları ayrıca günlük beslenmede tereyağı, margarin ve işlenmiş et gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine avokado tercih edilmesinin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini vurguladı. Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında geliyor. Uzmanlar, kalp sağlığını korumanın yalnızca ilaçlarla değil, günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak doğru tercihlerle de mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Kardiyoloji uzmanları, avokadonun en önemli özelliklerinden birinin yüksek potasyum içeriği olduğunu belirtiyor. Yaklaşık yarım avokado, 500 miligrama yakın potasyum sağlayabiliyor. Potasyum, vücutta sodyumun etkisini dengeleyerek kan basıncının kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Avokado, bitki sterolleri açısından da zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Bu bileşenler, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olarak kan lipidlerinin dengelenmesine katkı sağlayabiliyo

#5
Foto - Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Bunun yanı sıra avokadonun içerdiği tekli doymamış yağ asitlerinin büyük kısmını oluşturan oleik asit, zeytinyağında bulunan sağlıklı yağlarla benzer özellikler taşıyor ve kalp dostu beslenme modellerinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Diyabet Riskinde de Olumlu Sonuçlar Araştırmalar, avokadonun yalnızca kalp sağlığı açısından değil, kan şekeri kontrolü konusunda da fayda sağlayabileceğini gösteriyor. 6 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, düzenli avokado tüketen bireylerde Tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Özellikle prediyabet olarak adlandırılan yüksek risk grubundaki kişilerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Uzmanlara göre avokadonun yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağ yapısı, sindirimi yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişlerin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Beslenme uzmanları, avokadonun sağlıklı bir besin olmasına rağmen yüksek enerji içeriğine sahip olduğunu hatırlatıyor. Yaklaşık yarım avokado 160 kalori ve 15 gram yağ içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, avokadonun mevcut beslenme düzenine ek bir gıda olarak değil; tereyağı, margarin, mayonez gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine tercih edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

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