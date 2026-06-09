Sadece bir kez yemek çare oluyor: Her derdin devası o besin muzdan daha fazla potasyum içeriyor

Araştırmaya göre haftada en az iki porsiyon avokado tüketen bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 16, koroner kalp hastalığı riskinin ise yüzde 21 daha düşük olduğu belirlendi. Bilim insanları ayrıca günlük beslenmede tereyağı, margarin ve işlenmiş et gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine avokado tercih edilmesinin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini vurguladı. Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında geliyor. Uzmanlar, kalp sağlığını korumanın yalnızca ilaçlarla değil, günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak doğru tercihlerle de mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Kardiyoloji uzmanları, avokadonun en önemli özelliklerinden birinin yüksek potasyum içeriği olduğunu belirtiyor. Yaklaşık yarım avokado, 500 miligrama yakın potasyum sağlayabiliyor. Potasyum, vücutta sodyumun etkisini dengeleyerek kan basıncının kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Avokado, bitki sterolleri açısından da zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Bu bileşenler, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olarak kan lipidlerinin dengelenmesine katkı sağlayabiliyo