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Sade yapısıyla dikkat çekiyor: Ovalı Pazarı Mescidi

  • Kastamonu'nun tarihi binalarından biri olan Ovalı Pazarı Mescidi, sade yapısıyla dikkat çekmektedir.

  • Yapı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.

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