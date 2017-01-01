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İslam
Sade yapısıyla dikkat çekiyor: Ovalı Pazarı Mescidi
Kastamonu'nun tarihi binalarından biri olan Ovalı Pazarı Mescidi, sade yapısıyla dikkat çekmektedir.
Yapı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.
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