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Yaşam
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Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger

2021-10-05 16:23:43
Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger

Resmi Gazete atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı. Sabahattin Dülger’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olmasından sonra Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli? Sabahattin Dülger kaç yaşında? Sabahattin Dülger hangi görevlerde bulundu? soruları da bir hayli sorgulanır oldu. İşte Sabahattin Dülger hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

#1
Foto - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.ı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Sabahattin Dülger, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü oldu. Peki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli, kaç yaşında? İşte Sabahattin Dülger hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.ı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Sabahattin Dülger, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü oldu. Peki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli, kaç yaşında? İşte Sabahattin Dülger hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

#2
Foto - Sabahattin Dülger, 1969 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Dülger, İlkokulu Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini ise Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra üniversiteyi de Bursa'da okuyan Dülger, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve aynı yıl Tavşanlı İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı. 2003 yılında Tavşanlı -Bağlık İlkokulunda okul müdürü olarak göreve başladı.

Sabahattin Dülger, 1969 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Dülger, İlkokulu Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini ise Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra üniversiteyi de Bursa'da okuyan Dülger, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve aynı yıl Tavşanlı İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı. 2003 yılında Tavşanlı -Bağlık İlkokulunda okul müdürü olarak göreve başladı.

#3
Foto - Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir-Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2014 tarihinde Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. 19 Temmuz 2016 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti. 11 Aralık 2017 tarihinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne atandı. Dülger, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir-Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2014 tarihinde Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. 19 Temmuz 2016 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti. 11 Aralık 2017 tarihinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne atandı. Dülger, evli ve 3 çocuk babasıdır.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

#5
Foto - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

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