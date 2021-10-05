2021-10-05 16:23:43 Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger
Resmi Gazete atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı. Sabahattin Dülger’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olmasından sonra Sabahattin Dülger kimdir? Sabahattin Dülger nereli? Sabahattin Dülger kaç yaşında? Sabahattin Dülger hangi görevlerde bulundu? soruları da bir hayli sorgulanır oldu. İşte Sabahattin Dülger hayatı, biyografisi, özgeçmişi.