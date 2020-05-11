2020-05-11 09:39:57 Rize'de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu
Rize'de, koronavirüs vakalarının azalması ile halk, cadde ve sokakları doldurdu. İl Pandemi Kurulu, yoğunluk yaşanan alanlara yeni uyarı yazıları astı, polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Kostakoğlu, "Son zamanlarda vaka sayılarında ufak kıpırdanmalar var. Bu normalleşme sürecinde beklediğimiz durum ama daha fazla olursa ikinci dalga gelebilir" dedi.