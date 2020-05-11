Rize'de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu

RTEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Kostakoğlu, hayatın eskisi gibi normal olmayacağını belirterek, yeni normalleşme standartları olacağını söyledi. Kostakoğlu, "Son zamanlarda vaka sayılarına baktığımızda ufak kıpırdanmalar var. Bu normalleşme sürecinde beklediğimiz bir durum ama bu daha fazla olursa o zaman ikinci dalga gelebilir. Biz de tekrar aynı karantinalara dönmek zorunda kalabiliriz. Bu normalleşme süreci içinde gördüğümüz manzaralar bizleri endişeye sürükleyecek boyutta. Halkımız salgın bitmiş gibi davranmaktadır. Bu aşamada rehavete kapılıp tedbirleri elden bırakırsak ikinci dalga koronavirüs salgınını yaşamaktan kurtulamayız. Halkımızın şunu çok iyi bilmesi lazım, biz yeniden bir normalleşmeye yeni bir standart oluşturmaya çalışacağız. Eğer bir aşı bulabilir ve herkes immün duruma gelebilirse o zaman belki eski hayatımıza geri dönebiliriz. Şimdilik aldığımız bu tedbirlere harfiyen uyuyacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, topluluklarda maskelerimizi takacağız, mümkün olduğu kadar evde kalacağız” dedi.