  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

Giriş Tarihi:
Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz, elektrik ve akaryakıt tarifelerine yönelik düzenlemeler yaptı...

#1
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

EPDK'nin Kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aksa Bilecik Bolu, Aksa Karadeniz ve Bursa Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerinde revizyon yapıldı. Aksa Bilecik Bolu'nun yatırım tavanı 2025 için 25 milyon 941 bin 44 lira, 2026 için 17 milyon 754 bin 575 lira oldu. İlave yatırım tavanı ise 2025 için 17 milyon 741 bin 515 lira, 2026 için 19 milyon 272 bin 22 lira olarak güncellendi.

#2
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

Aksa Karadeniz'in yatırım tavanı 2025 için 103 milyon 873 bin 24 lira, 2026 için 118 milyon 451 bin 6 lira olurken ilave yatırım tavanı 2025 için 63 milyon 994 bin 478 lira, 2026 için 113 milyon 841 bin 69 lira olarak belirlendi. Bursa Şehiriçi'nin yatırım tavanı 2025 için 54 milyon 790 bin 650 lira, 2026 için 59 milyon 386 bin 206 lira, ilave yatırım tavanı ise 2025 için 47 milyon 280 bin 539 lira, 2026 için 47 milyon 310 bin 851 lira oldu.

#3
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

GELİR TAVANLARI ONAYLANDI Ayrıca EPDK, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 2026 piyasa işletim gelir tavanlarını onayladı. Buna göre, gelecek yıl için elektrik piyasası payı 1 milyar 874 milyon 296 bin 720 lira, doğal gaz piyasası payı 83 milyon lira, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) payı ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplamalarda TÜFE 3.883,89 değeri esas alındı.

#4
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

ETS gelir tavanı ve ücretlendirme yöntemi yayımlandı Bunun yanı sıra EPDK, ETS kapsamında uygulanacak gelir tavanı, işletim ücretleri ve yıllık katılım bedellerine ilişkin yöntemi yayımladı. Düzenlemeye göre EPİAŞ'ın giderleri piyasa katılımcılarından alınan işletim ücretleriyle karşılanacak. İklim Kanunu gereği işletim gelirlerinin yüzde 50'si İklim Değişikliği Başkanlığı'na aktarılacağından gelir tavanı hesabına dahil edilmeyecek. Yıllık katılım ücreti gelir tavanının yüzde 25'i, işlem ücretleri ise piyasa hacmi tahminlerine göre belirlenecek. Bir önceki yılın gerçekleşen gelir-tavan farkı izleyen yıl hesaplamalarına yansıtılacak.

#5
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

YEK-G 2026 TARİFELERİ ONAYLANDI Öte yandan Kurum, 2026'da geçerli olacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ücret tarifelerini onayladı. Bu doğrultuda VEP’te birim işlem ücreti megavatsaat başına 3,00 lira, yıllık katılım ücreti 13 bin 280 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti ise adet başına 1000 lira oldu. YEK-G piyasasında birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,00 lira, yıllık katılım ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Ücretlere KDV dahil değil ve düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

#6
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

SPOT DOĞAL GAZ 2026 TARİFESİ AÇIKLANDI Spot piyasada birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,0353571 lira, dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,0141429 lira, yıllık katılım ücreti 220 bin lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti 1000 lira olarak belirlendi. Ücretlere KDV dahil değil ve düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

#7
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI 2026 TARİFESİ BELİRLENDİ Vadeli doğal gaz piyasasında birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti 500 lira olarak tespit edildi. Ücretler KDV hariç ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. ETS SPOT PİYASA ÜCRETLERİ 2026 İÇİN NETLEŞTİ Emisyon Ticaret Sistemi’nde ise 2026 birim işlem ücreti spot işlemlerde 4,00 lira (tCO₂e), yıllık katılım ücreti 100 bin lira oldu.

#8
Foto - Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

AKARYAKIT DEPOLAMA VE İLETİM ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI EPDK ayrıca bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti. Aves İç ve Dış Ticaret AŞ’nin Mersin’deki depolama tesisinde günlük depolama hizmet bedeli benzinde metreküp başına 4,78 lira, motorinde metreküp başına 3,75 lira olarak belirlendi. Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli her iki ürün için metreküp başına 41,00 lira, katkılama–harmanlama–işaretleme hizmet bedeli ise metreküp başına 10,00 lira oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Solakların öve öve bitiremediği Almanya'da büyük kriz
Dünya

Solakların öve öve bitiremediği Almanya'da büyük kriz

CHP'nin kuyruğuna yapışan solakların öve öve bitiremediği Almanya'da işsiz sayısının 2026 yılının başında 3 milyonun üzerine çıkması bekleni..
Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!
Gündem

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

Silah bırakarak kendini feshettiğini ilan eden terör örgütü PKK, kuruluş yıldönümünü Suriye’de işgal ettikleri ilçede canlı PKK heykelleriyl..
CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü
Gündem

CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü

CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakım..
İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti
Gündem

İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti

Ekrem İmamoğlu Ailesinin Açtığı İki Ayrı Tazminat Davası Reddedildi. Davanın reddedilmesi, İmamoğlu'nun siyasi kariyeri açısından önemli bir..
İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı
Gündem

İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı

İmralı’ya giden heyette bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, teröristbaşı Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin deta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23