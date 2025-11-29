Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

Aksa Karadeniz'in yatırım tavanı 2025 için 103 milyon 873 bin 24 lira, 2026 için 118 milyon 451 bin 6 lira olurken ilave yatırım tavanı 2025 için 63 milyon 994 bin 478 lira, 2026 için 113 milyon 841 bin 69 lira olarak belirlendi. Bursa Şehiriçi'nin yatırım tavanı 2025 için 54 milyon 790 bin 650 lira, 2026 için 59 milyon 386 bin 206 lira, ilave yatırım tavanı ise 2025 için 47 milyon 280 bin 539 lira, 2026 için 47 milyon 310 bin 851 lira oldu.