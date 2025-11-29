Resmi gazetede yayınlandı: EPDK'dan fiyatlara günceleme!

YEK-G 2026 TARİFELERİ ONAYLANDI Öte yandan Kurum, 2026'da geçerli olacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ücret tarifelerini onayladı. Bu doğrultuda VEP’te birim işlem ücreti megavatsaat başına 3,00 lira, yıllık katılım ücreti 13 bin 280 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti ise adet başına 1000 lira oldu. YEK-G piyasasında birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,00 lira, yıllık katılım ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Ücretlere KDV dahil değil ve düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.