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Ramazan
16
Ramazanın son on gününde yapılacak dualar zikri

2020-05-14 19:28:40
Ramazanın son on gününde yapılacak dualar zikri

Ramazanın son on gününe girildi. Bugün ramazanın 20.günü eda edildi. Ramazan ayında ibadet ve zikir ile geçiren inananlar i.erisinde kadir gecesini barındıran Ramazan ayının son 10 gününde de dua ve zikirlerle Ramazan ayını uğurlayacak.

#1
Foto - Ramazan’ın son 10 günü neler yapılır? Ramazan’ın son 10 günü neye girilir? Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmek vacip midir? Ramazan’ın son 10 günü yapılacak tesbihler ve ibadetler.

Ramazan’ın son 10 günü neler yapılır? Ramazan’ın son 10 günü neye girilir? Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmek vacip midir? Ramazan’ın son 10 günü yapılacak tesbihler ve ibadetler.

#2
Foto - Ramazan’da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz’in yaptığı ibadetlerdir.

Ramazan’da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz’in yaptığı ibadetlerdir.

#3
Foto - İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi: “Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan’ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi: “Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan’ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

#4
Foto - Hz. Ayşe -radıyallâhu anh- şöyle dedi: Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.

Hz. Ayşe -radıyallâhu anh- şöyle dedi: Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.

#5
Foto - Mevsiminde veya zamanında yapılan iş, iyilik ve ibadetin değeri iki sebepten dolayı büyüktür. Birincisi, yapılanın iyilik ve ibadet olması; ikincisi, “tam zamanında” yapılmış olmasıdır.

Mevsiminde veya zamanında yapılan iş, iyilik ve ibadetin değeri iki sebepten dolayı büyüktür. Birincisi, yapılanın iyilik ve ibadet olması; ikincisi, “tam zamanında” yapılmış olmasıdır.

#6
Foto - Öte yandan Hz. Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- her konuda olduğu gibi bu iki hususu değerlendirmede de bütün insanlardan önde bulunduğu muhakkaktır. İbni Abbas -radıyallâhu anh- bu rivayetinde Efendimiz’in cömertliğiyle ilgili bir gözlemini bize nakletmekte, onun, halkın en cömerdi olduğu gerçeğini belirttikten sonra, bu cömertliğin zirveye ulaştığı zamanı ve sebebini haber vermektedir. Bu da, Ramazan ayında, Cebrâil’in her gece gelip kendisiyle Kur'an mukabele etmesidir. İbn Abbâs -radıyallâhu anh- -radıyallâhu anh- Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- cömertliğindeki bu artışı, engel tanımayan ve hızla esen rüzgâra benzetiyor. Bu benzetme, cömertlikte rüzgârdan daha süratli olduğu, rüzgârın rahmet bulutlarını toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırması, hızla esen rüzgârın durgunca esen rüzgârdan daha fazla yol alarak daha çok yerlere ulaşması gibi özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de yerinde ve güzel bir benzetmedir.

Öte yandan Hz. Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- her konuda olduğu gibi bu iki hususu değerlendirmede de bütün insanlardan önde bulunduğu muhakkaktır. İbni Abbas -radıyallâhu anh- bu rivayetinde Efendimiz’in cömertliğiyle ilgili bir gözlemini bize nakletmekte, onun, halkın en cömerdi olduğu gerçeğini belirttikten sonra, bu cömertliğin zirveye ulaştığı zamanı ve sebebini haber vermektedir. Bu da, Ramazan ayında, Cebrâil’in her gece gelip kendisiyle Kur'an mukabele etmesidir. İbn Abbâs -radıyallâhu anh- -radıyallâhu anh- Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- cömertliğindeki bu artışı, engel tanımayan ve hızla esen rüzgâra benzetiyor. Bu benzetme, cömertlikte rüzgârdan daha süratli olduğu, rüzgârın rahmet bulutlarını toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırması, hızla esen rüzgârın durgunca esen rüzgârdan daha fazla yol alarak daha çok yerlere ulaşması gibi özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de yerinde ve güzel bir benzetmedir.

#7
Foto - Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

#8
Foto - “Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unuttum; artık onu Ramazanın son on gününde arayın.” Hadis-i Şerif; Buharî, İtikâf, 9

“Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unuttum; artık onu Ramazanın son on gününde arayın.” Hadis-i Şerif; Buharî, İtikâf, 9

#9
Foto - Ebu Hüreyre (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” Hadis-i Şerif; Buhari, Siyam: 71

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” Hadis-i Şerif; Buhari, Siyam: 71

#10
Foto - Âişe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “ Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz de: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي “ ‘Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!’ diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Âişe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “ Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz de: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي “ ‘Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!’ diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

#11
Foto - Bilinen bir gerçektir ki Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ramazan gelince kelimenin tam anlamıyla “kulluğa soyunur”, zikri, Kur'an okumayı, hayır hasenat yapmayı artırırdı. Ramazan'ın son on gününde de itikâf yapardı. Onun bu âdeti muhtelif sahâbîler tarafından nakledilmiştir. Nitekim 1196 numara ile de geçmiş olan ikinci hadîs-i şerîf, Hz. Ayşe vâlidemizin konuya ait müşâhedesini yansıtmaktadır: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.”

Bilinen bir gerçektir ki Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ramazan gelince kelimenin tam anlamıyla “kulluğa soyunur”, zikri, Kur'an okumayı, hayır hasenat yapmayı artırırdı. Ramazan'ın son on gününde de itikâf yapardı. Onun bu âdeti muhtelif sahâbîler tarafından nakledilmiştir. Nitekim 1196 numara ile de geçmiş olan ikinci hadîs-i şerîf, Hz. Ayşe vâlidemizin konuya ait müşâhedesini yansıtmaktadır: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.”

#12
Foto - Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

#13
Foto - Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için; " Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır. Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise, " Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

#14
Foto - Kadir gecesi nasıl ihya edilmeli?

Kadir gecesi nasıl ihya edilmeli?

#15
Foto - Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!” Hadis-i Şerif; Buhari, Leyletü’l-Kadr 3

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!” Hadis-i Şerif; Buhari, Leyletü’l-Kadr 3

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