LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI? Vücudun günlük alması gereken C vitamininin erkekte 1/5'ini; kadında ise 1/4'ünü karşılayabilen limon suyu yalnızca 11 kalori içerdiği için formunu korumak isteyen kadınların ilk tercihidir. İçerisindeki C vitamini vücuttaki hücrelerin yağı yakarak enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Ayrıca yapılan çalışmalar, C vitamininin vücut direncini artırarak spor yaparken de daha güç yorulmanızı sağlar. SAHURDA LİMONLU SU İÇİLİR Mİ? Turunçgiller ailesinden sıklıkla ve severek kullanılan limon gerek vücuda faydaları gerek de diyete olan yararları anlamında günlük hayatımızdan eksik edilmemesi gereken besinlerden arasında yer alıyor. Sindirime yardımcı olmasıyla bilinen ve diyetisyenler tarafından en çok önerilen limonlu su karışımını Ramazan ayında da sahurda tüketebilirsiniz. 1 su bardağı limonlu suyu Sahurda tükettiğiniz zaman vücutta zararlı maddelerin uzaklaşmasını sağlar aynı zamanda gün içerisinde acıkmadan rahatça oruç tutmanıza yardımcı olur.