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Ramazan
4
Ramazanın ‘gül güzeli’ nedir, nasıl yapılı? İşte o tarif...

2022-04-23 08:25:42
Ramazanın ‘gül güzeli’ nedir, nasıl yapılı? İşte o tarif...

‘11 ayın sultanı ramazan’, ramazanın sultanlarından biri de güllaç... İçine ceviz de konuyor, Antep fıstıklısı da yapılıyor... Hafifliği ve lezzetiyle yeri ayrı, her zaman da bulunamıyor. Ramazanın son haftasına girerken sütünü iyi çekmiş, şeker kıvamı doğru ve iç malzemesi bol tutulmuş lezzetli güllaçlar bakın nasıl yapılıyor.

#1
Foto - Cevizli Güllaç Tarifi İçin Malzemeler 1 paket güllaç 2 litre süt 3 su bardağı toz şeker 250 g ceviz içi Üzeri için: 4-5 yemek kaşığı ceviz içi (İnce çekilmiş) Çilek

Cevizli Güllaç Tarifi İçin Malzemeler 1 paket güllaç 2 litre süt 3 su bardağı toz şeker 250 g ceviz içi Üzeri için: 4-5 yemek kaşığı ceviz içi (İnce çekilmiş) Çilek

#2
Foto - CEVİZLİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR? Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın. Cevizi hafif iri kalacak şekilde rondoda çekin. Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin. Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarını dizin. Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığından ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirin. 5 dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra çekilmiş cevizi bolca dökün ve kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatarak üzerine dizin. Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek dilimleyin. Dövülmüş ceviz ve çilek ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

CEVİZLİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR? Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın. Cevizi hafif iri kalacak şekilde rondoda çekin. Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin. Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarını dizin. Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığından ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirin. 5 dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra çekilmiş cevizi bolca dökün ve kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatarak üzerine dizin. Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek dilimleyin. Dövülmüş ceviz ve çilek ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

#3
Foto - CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR? Güllacı bol sütle yapmak gerekir. Eğer güllaç yaprakları ıslandıktan sonra havayla temas ederse jöleleşir ve güllaç lezzetini kaybeder. Bunun için üzerine bol süt dökülmeli ve havayla teması kesilmelidir. Süt mutlaka ılık olmalıdır. Şeker eridikten hemen sonra, en geç 10 dakika içinde ocaktan alınmalıdır. Sütün sıcak olması kesinlikle güllacın hamur olmasına neden olacaktır. İçine fındık, fıstık, ceviz ve badem koyulabilir. Ancak fındık ve fıstık güllacın rengini değiştirdiği, badem de güllaca acılık verdiği için cevizle yapılması tavsiye edilir. Doğal bir tatlı olan güllacın süslemesi de doğasına uygun şekilde olabildiğince sade olmalıdır. En fazla ceviz, fındık, fıstık veya kiraz şekeriyle süslenmesi önerilir. Ama isterseniz damak tadınıza ve mevsime göre servis ederken üzerini çilek, şeftali ve kayısı gibi meyvelerle süsleyerek hazırlayabilirsiniz. Güllacın arasına kullandığınız harçla birlikte meyve koyacaksanız hemen tüketmeniz gerekir. Çünkü asitli meyveler tatlının tadını bozabilir. Güllacı meyve ile tatlandırmak istiyorsanız; ara katlarına şeftali püresi veya nektarin ekleyebilirsiniz. Mutlaka buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketin. Güllacın sütlü şerbetine gül suyu damalatarak gül sulu gullaç yapabilirsiniz. Hemen servis etmeyeceksenize çilek ve cevizi servis etmeden hemen önce ekleyebilirsiniz. Bu sayede güllaç kararmayacaktır.

CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR? Güllacı bol sütle yapmak gerekir. Eğer güllaç yaprakları ıslandıktan sonra havayla temas ederse jöleleşir ve güllaç lezzetini kaybeder. Bunun için üzerine bol süt dökülmeli ve havayla teması kesilmelidir. Süt mutlaka ılık olmalıdır. Şeker eridikten hemen sonra, en geç 10 dakika içinde ocaktan alınmalıdır. Sütün sıcak olması kesinlikle güllacın hamur olmasına neden olacaktır. İçine fındık, fıstık, ceviz ve badem koyulabilir. Ancak fındık ve fıstık güllacın rengini değiştirdiği, badem de güllaca acılık verdiği için cevizle yapılması tavsiye edilir. Doğal bir tatlı olan güllacın süslemesi de doğasına uygun şekilde olabildiğince sade olmalıdır. En fazla ceviz, fındık, fıstık veya kiraz şekeriyle süslenmesi önerilir. Ama isterseniz damak tadınıza ve mevsime göre servis ederken üzerini çilek, şeftali ve kayısı gibi meyvelerle süsleyerek hazırlayabilirsiniz. Güllacın arasına kullandığınız harçla birlikte meyve koyacaksanız hemen tüketmeniz gerekir. Çünkü asitli meyveler tatlının tadını bozabilir. Güllacı meyve ile tatlandırmak istiyorsanız; ara katlarına şeftali püresi veya nektarin ekleyebilirsiniz. Mutlaka buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketin. Güllacın sütlü şerbetine gül suyu damalatarak gül sulu gullaç yapabilirsiniz. Hemen servis etmeyeceksenize çilek ve cevizi servis etmeden hemen önce ekleyebilirsiniz. Bu sayede güllaç kararmayacaktır.

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