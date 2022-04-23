Ramazanın ‘gül güzeli’ nedir, nasıl yapılı? İşte o tarif...

CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR? Güllacı bol sütle yapmak gerekir. Eğer güllaç yaprakları ıslandıktan sonra havayla temas ederse jöleleşir ve güllaç lezzetini kaybeder. Bunun için üzerine bol süt dökülmeli ve havayla teması kesilmelidir. Süt mutlaka ılık olmalıdır. Şeker eridikten hemen sonra, en geç 10 dakika içinde ocaktan alınmalıdır. Sütün sıcak olması kesinlikle güllacın hamur olmasına neden olacaktır. İçine fındık, fıstık, ceviz ve badem koyulabilir. Ancak fındık ve fıstık güllacın rengini değiştirdiği, badem de güllaca acılık verdiği için cevizle yapılması tavsiye edilir. Doğal bir tatlı olan güllacın süslemesi de doğasına uygun şekilde olabildiğince sade olmalıdır. En fazla ceviz, fındık, fıstık veya kiraz şekeriyle süslenmesi önerilir. Ama isterseniz damak tadınıza ve mevsime göre servis ederken üzerini çilek, şeftali ve kayısı gibi meyvelerle süsleyerek hazırlayabilirsiniz. Güllacın arasına kullandığınız harçla birlikte meyve koyacaksanız hemen tüketmeniz gerekir. Çünkü asitli meyveler tatlının tadını bozabilir. Güllacı meyve ile tatlandırmak istiyorsanız; ara katlarına şeftali püresi veya nektarin ekleyebilirsiniz. Mutlaka buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketin. Güllacın sütlü şerbetine gül suyu damalatarak gül sulu gullaç yapabilirsiniz. Hemen servis etmeyeceksenize çilek ve cevizi servis etmeden hemen önce ekleyebilirsiniz. Bu sayede güllaç kararmayacaktır.